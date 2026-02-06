Найкращі екранізації в історії кіно — 4 шедеври за книгами

Героїня Кітнесс. Кадр з фільму "Голодні ігри"

Є історії, які не старіють, навіть якщо ви знаєте фінал напам’ять. Їх переглядають у різному віці і щоразу знаходять нові сенси. Саме про такі культові екранізації піде мова далі.

Новини.LIVE розповість про чотири легендарні фільми.

Фільми за книгами, що стали культовими

"Гаррі Поттер і в’язень Азкабану"

Третя частина саги про хлопчика-чарівника — момент, коли дитяча казка помітно дорослішає. Гаррі, Рон і Герміона повертаються до Гоґвортсу вже з іншим багажем — не лише знань, а й страхів. Втеча Сіріуса Блека з Азкабану змушує Гаррі вперше замислитися про власне минуле й про те, що світ не ділиться лише на "добрих" і "поганих".

"Голодні ігри"

За видовищем і напругою тут ховається зовсім не розважальна тема. Світ, де людське життя перетворене на шоу, лякає саме своєю правдоподібністю. Кітнесс не мріє бути героїнею — вона просто захищає сестру. І саме ця проста мотивація робить її сильною. "Голодні ігри" — про вибір без вибору, про страх, який змушує виживати, і про систему, що живиться чужими трагедіями.

"Зелена миля"

Історія Джона Коффі не про злочин, а про несправедливість і людську сліпоту. У тюрмі смертників кожен день схожий на попередній, але поява Коффі змінює навіть тих, хто давно звик нічого не відчувати. Тут немає простих відповідей, зате є питання, які болять: хто має право вирішувати чужу долю і що робити, коли система сильніша за совість.

"Гордість і упередження"

Це не просто романтична історія з корсетами й балами. За ввічливими діалогами ховається боротьба характерів і поглядів на життя. Елізабет Беннет — жінка, яка дозволяє собі думати і помилятися, а містер Дарсі приклад того, як гордість може заважати бути щасливим.

