Что посмотреть от Marvel — 4 лучших ленты в истории

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 09:49
Лучшие фильмы Marvel за все время — актуальный рейтинг
Герои фильма "Стражи галактики". Кадр из видео

Некоторые фильмы Marvel пережили хайп и время. Их пересматривают снова, цитируют, спорят о финалах и до сих пор ловят мурашки от них на ключевых сценах.

Новини.LIVE собрали ленты, которые стали эмоциональными опорами от Marvel и не только из-за кассовых сборов.

Лучшие фильмы Marvel — рейтинг, который удивит фанатов

"Мстители: Завершение"

  • IMDb: 8,4

Это не просто фильм, а прощание с эпохой. Прошло пять лет с тех пор, как Ланос щелкнул пальцами. Мир сломался, как и сами герои. Здесь нет бесконечного экшена и только возвращение Скотта Лэнга становится искрой, но главное в "Завершении" — выбор. Каждый герой должен решить, что для него важнее: прошлое или шанс все изменить, даже ценой себя.

"Мстители: Война бесконечности"

  • IMDb: 8,4

Фильм, в котором зло не просто побеждает — оно аргументирует. Танос здесь не карикатурный злодей, а фанатик с собственной логикой, и именно это пугает больше всего. События разворачиваются стремительно, почти без передышки, а финал оставляет зрителя в состоянии ступора. Marvel рискнули и выиграли, показав, что даже в супергеройском кино не всегда побеждает добро.

"Человек-паук: Домой пути нет"

  • IMDb: 8,2

История об ответственности, которая болит. Питер Паркер теряет контроль над собственной жизнью и пытается исправить все одним магическим движением — как это часто делают подростки, только масштабы здесь космические. За зрелищем и камео скрывается очень личная драма главного героя.

"Стражи Галактики"

  • IMDb: 8,0

Фильм, который доказал, что герои не обязаны быть идеальными. Команда чудаков, воров и аутсайдеров спасает Вселенную без пафоса, зато с музыкой, юмором и искренностью. За шутками здесь скрывается история об одиночестве и поиске своего места.

кино Marvel подборка фантастика фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
