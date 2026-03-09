Видео
Главная Кино Увлекающее фэнтези о путешествиях во времени — понравится всем

Увлекающее фэнтези о путешествиях во времени — понравится всем

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 17:11
Лучшее приключенческое фэнтези — что нужно знать о сюжете
Главные герои сериала "Бандиты во времени". Кадр из видео

Если вы любите сказочные приключения и путешествия во времени, то сериал "Бандиты во времени" вам понравится. Это международная фэнтезийная история, что создана по мотивам культового фильма Терри Гиллиама 1981 года, но представлена в иной версии — яркой и семейной.

Новини.LIVE расскажет больше о сюжете этого сериала.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть сериал "Бандиты во времени"

За сериалом стоят талантливые Тайка Вайтити и Жемейн Клемент, известные своим юмором в сериале "Чем мы занимаемся в тенях". Они не только писали сценарий, но и сами сыграли главные роли, рядом с ними — Лиза Кудроу, Кал-Эл Так, Тедг Мерфи и Руне Темте. Премьера состоялась прошлым летом — с 24 июля по 21 августа 2024 года, и за короткое время сериал снискал расположение зрителей всех возрастов.

Сюжет крутится вокруг 11-летнего Кевина, который случайно попадает в команду воров, путешествующих во времени. Их цель — спасти мир, похитив карту порталов, и одновременно решить собственные семейные вопросы. Руководство командой находится в руках Пенелопы — харизматичного и непредсказуемого лидера. Она может быть строгой и командовать всем, а через минуту превращается в демократичного наставника, который слушает мнение каждого.

Через приключения Кевин сталкивается не только с опасностью, но и с вызовами в собственной семье. Он пытается спасти родителей и наладить отношения с сестрой, что добавляет сериалу тепла и человечности. Именно это сочетание фэнтезийных путешествий и семейных ценностей делает сериал привлекательным для всей семьи.

"Бандиты во времени" не стремится копировать глубину оригинального фильма Гиллиама, вместо этого он создает собственный волшебный мир - яркий, смешной, немного хаотичный, но очень искренний. Здесь можно посмеяться, затаить дыхание от приключений и одновременно вспомнить, как важно ценить семью и близких.

Ранее мы писали о лучших сериалах о путешествиях во времени, которые точно увлекут своим сюжетом и неожиданными поворотами. Эти 4 ленты нужно увидеть.

Также мы сообщали, какие фильмы от Marvel стоит увидеть. Получились очень интересные истории с непредсказуемым финалом.

кино сериал приключения фантастика
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
