Кино Чего ожидать от 2 сезона "Монарх: Наследие монстров"

Чего ожидать от 2 сезона "Монарх: Наследие монстров"

Дата публикации 14 марта 2026 09:52
Новый сезон "Монарх: Наследие монстров" — чем порадует зрителей
Фрагмент из сериала "Монарх: Наследие монстров". Кадр из видео

После финала первого сезона фанаты, затаив дыхания, ждали продолжения истории таинственной организации "Монарх". Второй сезон сериала уже вышел и однозначно не разочаровал зрителей.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Почему стоит посмотреть 2 сезон сериала "Монарх: Наследие монстров"

Как и в первом сезоне, сюжет разворачивается в нескольких временных линиях. События охватывают как 1950-е годы — время создания корпорации "Монарх", которая исследует таких монстров, как Годзилла и Кинг-Конг, — так и современность после финала фильма "Годзилла" (2014).

Второй сезон стартовал 27 февраля 2026 года. Он включает десять эпизодов, которые будут выходить каждую неделю, держа зрителей в напряжении. Центральная история разворачивается вокруг братьев и сестер Кейт и Кентаро Ранд, которые ищут своего пропавшего отца и раскрывают его связь с "Монархом". Параллельно мы наблюдаем историю двух поколений ранее: Билл Ранда и Кейко Мура, которые, объединившись с Ли Шоу, закладывают фундамент для будущих событий.

На Острове Черепа мы встречаем Кинг-Конга и впервые видим нового титана — Титан X. Он на свободе, и его нужно остановить до очередного Дня G. Но на этом приключения не заканчиваются: к монстрам, с которыми придется бороться "Монарху" и "Апексу", добавляются еще новые гиганты, и фанатам гарантировано несколько неожиданностей, которые точно взорвут интернет и подготовят к будущим приквелам и продолжениям франшизы.

Особо стоит отметить сюжетную линию с флешбеками. Они дают возможность глубже понять отношения Билла, Ли и Кейко, а также их сложный любовный треугольник. Это добавляет сериалу не только зрелищности, но и эмоционального слоя, делая историю живой и человечной, даже среди битв с гигантами.

Второй сезон "Монарх: Наследие монстров" обещает стать ярким продолжением франшизы: здесь есть и невероятные монстры, и драматические семейные истории, и волнующие тайны прошлого.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
