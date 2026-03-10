"Матриця" 5 частина — що відомо про новий фільм

Фрагменти з фільму "Матриця 4". Колаж: Новини.LIVE

Любителі культової франшизи можуть зітхнути з полегшенням — "Матриця 5" таки в роботі. Режисер і сценарист Дрю Годдард підтвердив, що новий фільм не зник із планів студії Warner Bros.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на "GamesRadar+".

Реклама

Читайте також:

Що відомо про нову "Матрицю"

"Вона все ще в роботі", — коротко і ясно зазначив Годдард.

Ще у квітні 2024 року Warner Bros. оголосила про старт проєкту. Тоді стало відомо, що Дрю Годдард візьме на себе одразу кілька ролей — сценариста, режисера і продюсера. Це буде перша частина франшизи без безпосередньої режисерської участі сестер Вачовскі, хоча Лана Вачовскі долучиться як виконавча продюсерка.

Наразі сюжет майбутньої частини тримається в секреті, але відомо, що він розширить фентезійний світ Матриці. Зйомки поки що плануються не раніше кінця 2026 року, тож фанатам доведеться трохи почекати, перш ніж побачити нові пригоди Нео та його всесвіту.

Також студія поки не розкрила, хто саме зіграє у фільмі, тож інтрига зберігається. Одне зрозуміло точно: фанати отримають продовження культової франшизи, а поки можна лише стежити за новинами та будувати свої теорії про майбутній сюжет.

Раніше ми писали про те, який новий комедійний детектив вже доступний до перегляду. Не гірший за вже культову стрічку "Дістати ножі".

Також ми повідомляли, що планується ще один за фільм за "Грою престолів". Вестерос нарешті покажуть на великому екрані.