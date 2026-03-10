"Матрица" получит продолжение — что известно о новом фильме

Фрагменты из фильма "Матрица 4". Коллаж: Новини.LIVE

Любители культовой франшизы понравится новость о том, что "Матрицы 5" таки быть. Режиссер и сценарист Дрю Годдард подтвердил информацию о том, что планируется новый фильм.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "GamesRadar+".

Что известно о новой "Матрице"

"Она все еще в работе", — коротко и ясно отметил Годдард.

Еще в апреле 2024 года Warner Bros. объявила о старте проекта. Тогда стало известно, что Дрю Годдард возьмет на себя сразу несколько ролей — сценариста, режиссера и продюсера. Это будет первая часть франшизы без непосредственного режиссерского участия сестер Вачовски, хотя Лана Вачовски присоединится как исполнительный продюсер.

Пока сюжет будущей части держится в секрете, но известно, что он расширит фэнтезийный мир Матрицы. Съемки пока планируются не раньше конца 2026 года, поэтому фанатам придется немного подождать, прежде чем увидеть новые приключения Нео и его вселенной.

Также студия пока не раскрыла, кто именно сыграет в фильме, так что интрига сохраняется. Одно понятно точно: фанаты получат продолжение культовой франшизы, а пока можно лишь следить за новостями и строить свои теории о будущем сюжете.

