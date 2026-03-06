Занимательный боевик с Джейсоном Стэйтемом — доступен в высоком качестве

Стэйтем в новом боевике. Кадр из видео

Есть актеры, чьи роли почти всегда соотвествуют им амплуа. К этой категории точно относится Джейсон Стэйтем. Он снимается преимущество в боевиках: минимум лишних слов, максимум действия, холодный взгляд и персонаж, который не любит объяснять свои поступки.

Новини.LIVE расскажет о новом фильме с актером.

На этот раз актер снова возвращается к образу опасного, но принципиального героя в новом боевике "Убежище". Лента уже стала доступной в цифровом качестве, поэтому те, кто пропустил ее в кино, могут наконец посмотреть фильм дома.

Почему стоит посмотреть новый фильм со Стэйтемом

В центре сюжета этой ленты загадочный человек по имени Майкл Мейсон. Уже десять лет он живет отшельником на маленьком острове у берегов Шотландии. Его дом — старый маяк, который давно не работает. Похоже, это идеальное место для тех, кто хочет исчезнуть с радаров.

Его жизнь выглядит максимально простой и даже немного странной:

он почти ни с кем не общается;

проводит время, играя в шахматы сам с собой;

иногда позволяет себе бокал крепкого алкоголя;

единственной компанией для него стал пес без имени.

Раз в неделю к острову приплывает лодка с провиантом. Его привозит бывший товарищ Мейсона вместе со своей племянницей Джесси. Девушка пытается разговорить молчаливого мужчину, но тот упорно держит дистанцию. Все меняется во время сильного шторма. Лодка с припасами тонет, и Майкл, не думая ни секунды, бросается в воду, чтобы спасти Джесси.

Этот поступок запускает цепь событий, которые герой так долго пытался избежать.

Оказывается, что Мейсон не просто чудак, который любит одиночество. В прошлом он был одним из лучших спецназовцев британской разведки. Но однажды он отказался выполнять приказ, который считал преступным. С тех пор его бывший руководитель превратился в личного врага и готов сделать все, чтобы найти и наказать "предателя".

