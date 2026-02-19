Видео
Видео

Главная Кино Скучно не будет — интересный боевик на вечер 2025 года

Скучно не будет — интересный боевик на вечер 2025 года

Дата публикации 19 февраля 2026 21:37
Комедийный боевик 2025 года с высоким рейтингом — будете приятно удивлены
Фрагмент из фильма "Стволы вверх". Кадр из видео

Обычный вечер можно скрасить хорошим фильмом. Речь идет об историях с экшеном и юмором, которые помогут расслабиться и получить заряд энергии одновременно. Именно такими являются комедийные боевики.

Новини.LIVE расскажет историю, которая заставит сердце биться быстрее, и подарит искреннюю улыбку в самые напряженные моменты.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Взвести курки"

Это история о Рэе, который много лет был верным мафиози, выполняя опасные задания и держа баланс между криминальной жизнью и семьей. Он придерживался правил, оберегая своих близких и сохраняя порядок в своем мире.

Но все меняется, когда Рэй решает покинуть этот мир навсегда. Старые партнеры оказываются не такими надежными, как казались, и ситуация начинает выходить из-под контроля. Теперь ему нужно не просто выжить самому — он должен вывезти семью подальше от опасности, прежде чем его прошлое настигнет.

Этот фильм мастерски сочетает драйвовые сцены и юмор, который вырывает смех даже в моменты, когда кажется, что все идет наперекосяк. Здесь показаны живые персонажи, динамичный сюжет. Именно поэтому появляется ощущение, что вы сидите прямо внутри истории. Идеально для вечера, когда хочется и немного адреналина, и теплой улыбки.

Ранее мы писали о том, когда выйдет новый триллер с Николь Кидман. Новость захватит с первой минуты.

Также мы сообщали, какие комедии точно понравятся зумерам своим сюжетом. Они стали культовыми.

кино фильм боевики комедия 2025 год
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
