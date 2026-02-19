Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Нудно не буде — бойовик на вечір, над яким можна посміятись

Нудно не буде — бойовик на вечір, над яким можна посміятись

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 21:37
Динамічний бойовик 2025 року з високим рейтингом — буде з чого і посміятися
Фрагмент з фільму "Стволи догору". Кадр з відео

Звичайний вечір може стати маленьким святом, якщо підібрати правильний фільм. Не обов'язково шукати складну драму — іноді достатньо гарної історії з екшеном і гумором, щоб розслабитися і отримати заряд енергії одночасно. Саме такими є комедійні бойовики.

Новини.LIVE розповість історію, яка змусить серце битися швидше, і подарує щиру усмішку в самі напружені моменти.

Реклама
Читайте також:

Чому варто подивитися фільм "Стволи догори"

Це історія про Рея, який багато років був вірним мафіозі, виконуючи небезпечні завдання і тримаючи баланс між кримінальним життям і родиною. Він дотримувався правил, оберігаючи своїх близьких і зберігаючи порядок у своєму світі.

Але все змінюється, коли Рей вирішує залишити цей світ назавжди. Старі партнери виявляються не такими надійними, як здавалися, і ситуація починає виходити з-під контролю. Тепер йому потрібно не просто вижити самому — він має вивезти сімʼю подалі від небезпеки, перш ніж його минуле наздожене.

Цей фільм майстерно поєднує драйвові сцени та гумор, який вириває сміх навіть у моменти, коли здається, що все йде шкереберть. Тут показані живі персонажі, динамічний сюжет. Саме тому зʼявляється відчуття, що ви сидите прямо всередині історії. Ідеально для вечора, коли хочеться і трохи адреналіну, і теплої посмішки.

Раніше ми писали про те, коли вийде новий трилер з Ніколь Кідман. Новина захопить з першої хвилини.

Також ми повідомляли, які комедії точно сподобаються зумерам своїм сюжетом. Вони стали культовими.

фільм фільм бойовики комедія 2025 рік
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації