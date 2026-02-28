Куда исчезли любимцы Голливуда — актеры, которых редко можно увидеть в кино

Эмма Уотсон. Фото: Гилберт Флорес/WWD от Getty Images

Мир кино кажется красивым только на первый взгляд. Когда смотришь на красную дорожку — звезды кажутся такими счастливыми. Но за кулисами все по-другому — постоянные ожидания роли, жизнь "по контракту". Поэтому иногда звезды сами решают исчезнуть, чтобы просто взять паузу.

Эмма Уотсон

После фильма "Маленькие женщины" (2019) имя Эммы Уотсон будто зависло в воздухе. Она не делала громких заявлений, не устраивала драматических прощаний. Просто отошла в сторону. В одном из интервью она честно сказала, что ей не хватало контроля в актерстве. Сейчас Уотсон больше интересует режиссура и сценарная работа. Она хочет не только играть истории, а создавать их.

Джим Керри

В 2022 году Джим Керри шутил, что уходит на пенсию. После чего его действительно стало меньше в кино. Он не исчез полностью. Просто после десятков культовых ролей ему захотелось тишины. Он возвращается только тогда, когда чувствует интерес. Один из последних громких проектов — "Соник 3".

Кэмерон Диас

После 2014 года Кэмерон Диас просто исчезла с афиш. Без скандалов, без долгих объяснений. Хотелось жить, а не постоянно готовиться к следующей роли. Диас выбрала тогда семью. А в 2025-м вернулась в фильме "Снова в действии".

Тейлор Лотнер

После "Сумерек" Тейлор Лотнер стал лицом подростковой культуры. А затем его ожидал резкий спад. Сольные проекты не оправдали ожиданий. Индустрия не видела в нем никого, кроме "парня с прессом". Сейчас Лотнер появляется где-то редко: телевидение, небольшие форматы, публичные события.

Маколей Калкин

Маколей Калкин стал суперзвездой еще ребенком после "Один дома". И это стало слишком рано. Он открыто говорил об истощении и о том, что у него фактически не было нормальной подростковой жизни. Постоянная работа, ожидание взрослых, большие деньги — все это легло на детские плечи. Но Калкин не исчез навсегда. Просто выбирает то, что ему интересно.

Дэниел Рэдклифф

Многие думают, что Дэниел Рэдклифф исчез после "Гарри Поттера". Но это не так. Он просто выбрал другой маршрут: театр, независимое кино, некоммерческие роли, которые дают свободу, а не миллиардные сборы. В 2022 году он говорил о желании попробовать себя в режиссуре. Ему интересно создавать, а не только быть в кадре.

