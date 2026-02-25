Гардероб Энди из "Дьявол носит Prada" — как одеться в ее стиле в 2026 году

Фрагмент из фильма "Дьявол носит Prada 2". Кадр из видео

Помните, как молодая журналистка попала в мир высокой моды? Да, речь о сюжете в фильме "Дьявол носит Prada" 2006 года. Уже 1 мая 2026 года нас ожидает продолжение культовой истории. Давайте вспомним, как Энди Сакс, которую воплотила в жизнь прекрасная Энн Хэтэуэй, пыталась покорить тот суровый мир своим внешним видом.

Новини.LIVE совместно с персональным стилистом Аленой Чорновол создали этот материал для тех, кто хочет быть в центре внимания этой весной.

"Сначала образы Энди выглядели почти как протест против моды. Устаревшие вещи, неопрятные сочетания, полное отсутствие укладки — и все это в редакции, где каждый должен выглядеть идеально. Но сейчас, оглядываясь на те образы спустя 20 лет, замечаешь что-то интересное: то, что тогда выглядело старомодно, сегодня может стать базой для гардероба", — отметила стилист.

Какие образы Энди из фильма "Дьявол носит Prada" можно повторить в 2026 году

Один из таких универсальных образов Энн — это темные джинсы slim, черная водолазка, кожаная куртка, замшевые сапоги и сумка через плечо. Массивный кулон на длинной цепочке добавляет еще этому всему легкого шарма.

"Особенно мне нравится игра фактур: кожа и замша одного цвета создают интересную игру между материалами. Чтобы образ выглядел более актуально, куртку можно взять немного больше по размеру. А кепи в изумрудном оттенке добавит легкого акцента общему образу", — добавила Чорновол.

Разбор образа от Алены Чорновол. Скриншот из Instagram

Еще один образ, который стоит разобрать отдельно. Голубой свитер на рубашку, юбка с аргайл-узором, плотные колготы, туфли-лодочки, светлое пальто и сумка crossbody из плащевки.

"Здесь интересно наблюдать, как разные настроения сочетаются в одном образе: немного формального стиля, немножко романтики, легкий намек на спорт. Все вместе выглядит очень стильно", — подчеркнула консультант по стилистике.

Комментарий стилиста по образу Энди. Скриншот из Instagram

Итак, чтобы повторить стиль Энди сегодня, можно обратить внимание на такие вещи в 2026 году:

серые брюки;

джинсы прямого кроя;

юбка А-силуэта;

голубая рубашка;

футболка с принтом;

свитер нежного кремового цвета;

серый жакет маскулинного кроя;

бордовый приталенный жакет;

кардиган цвета оливки;

коричневые замшевые лоферы;

бордовые лакированные слингбэки;

кепи;

объемная сумка на плечо.

Каждая вещь сама по себе простая, но вместе они дают возможность экспериментировать. И это самое интересное, что можно делать образы современными, но в духе Энди Сакс.

