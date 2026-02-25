Гардероб у стилі Енді з "Диявол носить Prada" — які речі обрати у 2026

Фрагмент з фільму "Диявол носить Prada 2". Кадр з відео

Пам’ятаєте, як молода журналістка потрапила в світ високої моди? Так, мова про культовий фільм "Диявол носить Prada" 2006 року. І ось, 1 травня 2026 року нас очікує продовження історії. Саме час нагадати, як Енді Сакс, яку втілила в життя чарівна Енн Гетевей, намагалася підкорити той суворий світ своїм зовнішнім виглядом.

"Спочатку образи Енді виглядали майже як протест проти моди. Застарілі речі, неохайні поєднання, повна відсутність укладки — і все це в редакції, де кожен має мати ідеальний вигляд. Але зараз, озираючись на ті образи через 20 років, помічаєш щось цікаве: те, що тоді мало старомодний вигляд, сьогодні може стати базою для гардероба", — зазначила стилістка.

Які образи Енді з фільму "Диявол носить Prada" можна повторити у 2026 році

Один з таких універсальних образів Енн — це темні джинси slim, чорна водолазка, шкіряна куртка, замшеві чоботи і сумка через плече. Масивний кулон на довгому ланцюжку додає ще цьому усьому легкого шарму.

"Особливо мені подобається гра фактур: шкіра і замша одного кольору створюють цікаву гру між матеріалами. Щоб образ мав більш актуальніший вигляд, куртку можна взяти трохи більшого розміру. А кепі у смарагдовому відтінку додасть легкого акценту загальному образу", — додала Чорновол.

Розбір образу від Альони Чорновол. Скриншот з Instagram

Ще один образ, який варто розібрати окремо. Блакитний светр на сорочку, спідниця з аргайл-візерунком, щільні колготи, туфлі-човники, світле пальто і сумка crossbody з плащівки.

"Тут цікаво спостерігати, як різні настрої поєднуються в одному образі: трішки формального стилю, трошки романтики, легкий натяк на спорт. Все разом має дуже стильний вигляд", — підкреслила консультант зі стилістики.

Коментар стилістки по образу Енді. Скриншот з Instagram

Отже, щоб повторити стиль Енді сьогодні, можна звернути увагу на такі речі у 2026 році:

сірі брюки;

джинси прямого крою;

спідниця А-силуету;

блакитна сорочка;

футболка з принтом;

светр ніжного кремового кольору;

сірий жакет маскулінного крою;

бордовий приталений жакет;

кардиган кольору оливки;

коричневі замшеві лофери;

бордові лаковані слінгбеки;

кепі;

об’ємна сумка на плече.

Кожна річ сама по собі проста, але разом вони дають можливість експериментувати. І це найцікавіше, що можна робити образи сучасними, але в дусі Енді Сакс.

