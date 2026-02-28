Куди зникли зірки Голлівуду — актори, які перестали зніматися кіно

Емма Вотсон. Фото: Гілберт Флорес/WWD від Getty Images

Світ кіно здається глянцевим лише з відстані. Коли дивишся на червону доріжку — зірки здаються щасливими. Але за лаштунками в них — роки без вихідних, постійні очікування ролі, життя "за контрактом". Тому інколи зірки зникають не тому, що про них забули. А тому, що вони самі вирішили зробити паузу.

Які відомі актори перестали зніматися і чому

Емма Вотсон

Після фільму "Маленькі жінки" (2019) ім’я Емми Вотсон ніби зависло в повітрі. Вона не робила гучних заяв, не влаштовувала драматичних прощань. Просто відійшла вбік. У одному з інтерв’ю вона чесно сказала, що їй бракувало контролю в акторство. Зараз Вотсон більше цікавить режисура і сценарна робота. Вона хоче не лише грати історії, а створювати їх.

Джим Керрі

У 2022 році Джим Керрі жартував, що йде на пенсію. Після чого його дійсно стало менше в кіно. Він не зник повністю. Просто після десятків культових ролей йому захотілося тиші. Він повертається лише тоді, коли відчуває інтерес. Один із останніх гучних проєктів — "Сонік 3".

Кемерон Діас

Після 2014 року Кемерон Діас просто зникла з афіш. Без скандалів, без довгих пояснень. Хотілося жити, а не постійно готуватися до наступної ролі. Діас обрала тоді родину. А у 2025-му повернулася у фільмі "Знову в дії".

Тейлор Лотнер

Після "Сутінків" Тейлор Лотнер став обличчям підліткової культури. А потім його очікував різкий спад. Сольні проєкти не виправдали очікувань. Індустрія не бачила в ньому нікого, крім "хлопця з пресом". Зараз Лотнер з’являється десь рідко: телебачення, невеликі формати, публічні події.

Маколей Калкін

Маколей Калкін став суперзіркою ще дитиною після "Сам удома". І це стало занадто рано. Він відкрито говорив про виснаження і про те, що в нього фактично не було нормального підліткового життя. Постійна робота, очікування дорослих, великі гроші — усе це лягло на дитячі плечі. Але Калкін не зник назавжди. Просто обирає те, що йому цікаво.

Деніел Редкліфф

Багато хто думає, що Деніел Редкліфф зник після "Гаррі Поттера". Але це не так. Він просто обрав інший маршрут: театр, незалежне кіно, некомерційні ролі, які дають свободу, а не мільярдні збори. У 2022 році він говорив про бажання спробувати себе в режисурі. Йому цікаво створювати, а не лише бути в кадрі.

