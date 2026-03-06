Новий бойовик з Джейсоном Стейтемом — уже доступний у високій якості

Стейтем в новому бойовику. Кадр з відео

Є актори, чиї ролі майже завжди можна впізнати ще до того, як почнеться основний сюжет. До цієї категорії точно належить Джейсон Стейтем. Його фільми давно стали окремим видом екшну: мінімум зайвих слів, максимум дії, холодний погляд і персонаж, який не любить пояснювати свої вчинки.

Новини.LIVE розповість про новий фільм з актором.

Цього разу актор знову повертається до образу небезпечного, але принципового героя у новому бойовику "Самотник". Стрічка вже стала доступною в цифровій якості, тож ті, хто пропустив її в кіно, можуть нарешті подивитися фільм вдома.

Чому варто подивитись новий фільм з Стейтемом

У центрі сюжету цієї стрічки загадковий чоловік на ім’я Майкл Мейсон. Уже десять років він живе відлюдником на маленькому острові біля берегів Шотландії. Його будинок — старий маяк, який давно не працює. Схоже, це ідеальне місце для тих, хто хоче зникнути з радарів.

Його життя має максимально простий і навіть трохи дивний вигляд:

він майже ні з ким не спілкується;

проводить час, граючи в шахи сам із собою;

іноді дозволяє собі келих міцного алкоголю;

єдиною компанією для нього став пес без імені.

Раз на тиждень до острова припливає човен із провіантом. Його привозить колишній товариш Мейсона разом зі своєю племінницею Джессі. Дівчина намагається розговорити мовчазного чоловіка, але той уперто тримає дистанцію. Усе змінюється під час сильного шторму. Човен із припасами тоне, і Майкл, не думаючи ні секунди, кидається у воду, щоб врятувати Джессі.

Цей вчинок запускає ланцюг подій, які герой так довго намагався уникнути.

Виявляється, що Мейсон не просто дивак, який любить самотність. У минулому він був одним із найкращих спецпризначенців британської розвідки. Але одного разу він відмовився виконувати наказ, який вважав злочинним. Відтоді його колишній керівник перетворився на особистого ворога і готовий зробити все, щоб знайти та покарати "зрадника".

