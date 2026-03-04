Видео
На Netflix станет доступным культовый хоррор Стивена Кинга

Дата публикации 4 марта 2026 06:52
Легендарную экранизацию Кинга можно будет посмотреть на Netflix
Герои фильма "Кладбище домашних животных". Кадр из видео

Если любите смотреть жуткие истории, то вас порадует новость о том, что культовый фильм ужасов "Кладбище домашних животных" по роману Стивена Кинга появится на Netflix. Он станет доступным для просмотра с 20 марта 2026 года.

Новини.LIVE расскажет об этом фильме больше.

Читайте также:

Лучшая экранизация романа Кинга на Netflix

Это экранизация 2019 года. Режиссеры Кевин Колш и Деннис Уидмайер решили углубить историю, добавив новых оттенков семейным отношениям и внутренним сомнениям героев. Сценарий написал Джефф Бюллер, а главные роли исполнили Джейсон Клей, Эми Сеймиц и Джон Литгоу.

Сюжет рассказывает о враче Луисе Криде, который с женой Рэйчел и двумя детьми переезжает в тихую сельскую местность штата Мэн. Возле нового дома семья находит загадочное кладбище для животных, скрытое в глубине леса.

Фильм не рекомендуется для детей до 12 лет из-за страшных сцен и психологической напряженности. Особое внимание режиссеры уделили эффектам: лесные сцены снимали на натуре, а некоторые сцены кладбища и болота — в специально оборудованной студии. Также они воссоздали легендарный "симметриер" — маленькое кладбище для животных, которое дало название фильму, и которое было создано по образу детской таблички с неправильным написанием.

Роман Стивена Кинга, опубликованный в 1983 году, считается одним из его самых личных произведений. Сам автор сначала сомневался, стоит ли его публиковать, потому что история показалась ему слишком страшной. Книга была вдохновлена реальными событиями: смертью кота его дочери и случаем, который едва не стоил жизни его сыну.

Поэтому фанатов хоррора должна порадовать новость, что фильм по мотивам книги Кинга появится на Netflix.

Ранее мы писали о том, какие фильмы, похожие по атмосфере на "Служанку", стоит пересмотреть. В подборке представлены не менее захватывающие ленты.

Также мы сообщали, какие сериалы самые страшные в своем жанре. От этих историй вы затаите дыхание.

Автор:
Ксения Микулец
Автор:
Ксения Микулец
