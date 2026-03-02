Видео
Что посмотреть на Netflix — интересные новинки этой недели

Дата публикации 2 марта 2026 17:06
Главные новинки на Netflix — что интересного выйдет на этой недели
Фрагменты из сериала "Молодой Шерлок" и "Динозавры". Коллаж: Новини.LIVE

Первая неделя марта на Netflix обещает багатой на новинки. Платформа анонсировала новые проекты, которые затягивают с первых минут. Здесь и серьезные драмы, и легкие истории для вечернего отдыха.

Новини.LIVE отобрали три наиболее интересные новинки со 2 по 8 марта, на которые точно стоит обратить внимание.

Что выйдет на Netflix на этой неделе

"Йеллоустоун: Маршалы" — 1 марта

Кейси Даттон решает начать жизнь с чистого листа. Он покидает ранчо и переезжает в Монтану, чтобы стать маршалом США. В новой роли его ждет непростая работа — преступность в городе действительно расцвела. Кейси делает то, что умеет лучше всего, бороться за справедливость.

"Молодой Шерлок" — 4 марта

Шерлоку Холмсу всего 19 лет. Он еще учится держать себя под контролем и часто действует импульсивно. Из-за своего бунтарского характера он рискует быть изгнанным из Оксфорда. Но судьба дает ему шанс проявить свой талант: в кампусе происходит загадочное убийство. Шерлок начинает расследование и постепенно понимает, что дело сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"Динозавры" — 6 марта

Этот документальный сериал переносит зрителей на миллионы лет в прошлое. Здесь показаны все — от крошечных существ до настоящих гигантов. Динозавры двигаются, охотятся, взаимодействуют друг с другом. Это не просто научный обзор, а полноценная сага об эволюции, силе природы и наследии, которое эти создания оставили нам. Поражает не только размах событий, но и детализация, благодаря которой начинаешь чувствовать себя частью этого мира.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
