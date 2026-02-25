Комедии от Netflix на вечер — 4 лучших фильма последних лет

Фрагменты из фильма "Не смотрите вверх". Коллаж: Новини.LIVE

Иногда просто хочется "переключить мозг" и расслабиться. И на Netflix есть комедии, которые в этом помогут. На платформе представлены фильмы с неожиданными поворотами, интересные персонажи и актеры, которые реально умеют рассмешить.

Новини.LIVE собрали фильмы, которые стоит посмотреть.

Лучшие комедии от Netflix для просмотра

"Не смотрите вверх" (2021)

Двое ученых узнают, что на Землю летит комета. Шесть месяцев — и все. На первый взгляд, это сюжет для триллера. Но на самом деле это сатирическая комедия, от которой становится не по себе. Герои пытаются достучаться до власти, медиа, обычных людей, но сталкиваются с равнодушием. Фильм не о конце света. Он о том, как легко мы игнорируем очевидное.

"Аферистка" (2020)

Главная героиня делает бизнес на чужой беспомощности. Через суд она становится опекуншей пожилых людей, а потом отжимает их квартиры, счета, все, что можно продать. Это не история о "бедной жертве обстоятельств". Это портрет холодного расчета. Но когда она выбирает новую "клиентку", выясняется, что не все так просто. Охотница сама оказывается под прицелом.

"Человек из Торонто" (2022)

Тедди — мужчина, у которого ничего толком не получается. Он пытается быть предпринимателем, тренером, идеальным мужчиной, но постоянно что-то идет не так. Однажды его путают с профессиональным киллером. И тут начинается хаос: спецслужбы, преступники, погони и вынужденный тандем с настоящим наемником. Легкий фильм для вечера.

"Ножи наголо: Стеклянный лук" (2022)

Закрытый остров, компания старых друзей, игра в детектив и убийство. В центре сюжета харизматичный детектив, который распутывает клубок лжи с иронией. Здесь и загадка, и сатира на богатых, и легкая насмешка над человеческим эго. Каждый персонаж думает, что он самый умный. И именно это становится их слабостью.

