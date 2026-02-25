Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Кино Хорошее настроение гарантировано — лучшие комедии от Netflix

Хорошее настроение гарантировано — лучшие комедии от Netflix

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 17:06
Комедии от Netflix на вечер — 4 лучших фильма последних лет
Фрагменты из фильма "Не смотрите вверх". Коллаж: Новини.LIVE

Иногда просто хочется "переключить мозг" и расслабиться. И на Netflix есть комедии, которые в этом помогут. На платформе представлены фильмы с неожиданными поворотами, интересные персонажи и актеры, которые реально умеют рассмешить.

Новини.LIVE собрали фильмы, которые стоит посмотреть.

Реклама
Читайте также:

Лучшие комедии от Netflix для просмотра

"Не смотрите вверх" (2021)

Реклама

Двое ученых узнают, что на Землю летит комета. Шесть месяцев — и все. На первый взгляд, это сюжет для триллера. Но на самом деле это сатирическая комедия, от которой становится не по себе. Герои пытаются достучаться до власти, медиа, обычных людей, но сталкиваются с равнодушием. Фильм не о конце света. Он о том, как легко мы игнорируем очевидное.

"Аферистка" (2020)

Реклама

Главная героиня делает бизнес на чужой беспомощности. Через суд она становится опекуншей пожилых людей, а потом отжимает их квартиры, счета, все, что можно продать. Это не история о "бедной жертве обстоятельств". Это портрет холодного расчета. Но когда она выбирает новую "клиентку", выясняется, что не все так просто. Охотница сама оказывается под прицелом.

"Человек из Торонто" (2022)

Реклама

Тедди — мужчина, у которого ничего толком не получается. Он пытается быть предпринимателем, тренером, идеальным мужчиной, но постоянно что-то идет не так. Однажды его путают с профессиональным киллером. И тут начинается хаос: спецслужбы, преступники, погони и вынужденный тандем с настоящим наемником. Легкий фильм для вечера.

"Ножи наголо: Стеклянный лук" (2022)

Реклама

Закрытый остров, компания старых друзей, игра в детектив и убийство. В центре сюжета харизматичный детектив, который распутывает клубок лжи с иронией. Здесь и загадка, и сатира на богатых, и легкая насмешка над человеческим эго. Каждый персонаж думает, что он самый умный. И именно это становится их слабостью.

Ранее мы писали о том, о каком новом сериале от Netflix сейчас говорят почти все. Он рассказывает о реальной трагедии, произошедшей десятки лет назад.

Реклама

Также мы сообщали, какой мультфильм от Netflix самый популярный. Он может понравиться сюжетом как детям, так и взрослым.

кино Netflix комедия подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации