Комедії від Netflix — 4 найкращі стрічок останніх років

Іноді просто хочеться "перемкнути мозок". І на Netflix є комедії, які в цьому допоможуть. На платформі є фільми, в яких показані смішні історії з несподіваними поворотами, цікаві персонажі і актори, які реально вміють розсмішити.

Новини.LIVE зібрали фільми, які варто подивитися.

Кращі комедії від Netflix для перегляду

"Не дивіться вгору" (2021)

Двоє вчених дізнаються, що на Землю летить комета. Шість місяців — і все. На перший погляд, це сюжет для трилера. Але насправді це сатирична комедія, від якої стає не по собі. Герої намагаються достукатися до влади, медіа, звичайних людей, але стикаються з байдужістю. Фільм не про кінець світу. Він про те, як легко ми ігноруємо очевидне.

"Аферистка" (2020)

Головна героїня робить бізнес на чужій безпорадності. Через суд вона стає опікункою літніх людей, а потім віджимає їхні квартири, рахунки, усе, що можна продати. Це не історія про "бідну жертву обставин". Це портрет холодного розрахунку. Але коли вона обирає нову "клієнтку", з’ясовується, що не все так просто. Мисливиця сама опиняється під прицілом.

"Людина з Торонто" (2022)

Тедді — чоловік, у якого нічого толком не виходить. Він намагається бути підприємцем, тренером, ідеальним чоловіком, але постійно щось йде не так. Одного дня його плутають із професійним кілером. І тут починається хаос: спецслужби, злочинці, погоні й вимушений тандем із справжнім найманцем. Легкий фільм для вечора.

"Ножі наголо: Скляна цибуля" (2022)

Закритий острів, компанія старих друзів, гра в детектив і вбивство. У центрі сюжету харизматичний детектив, який розплутує клубок брехні з іронією. Тут і загадка, і сатира на багатих, і легке кепкування з людського его. Кожен персонаж думає, що він найрозумніший. І саме це стає їхньою слабкістю.

