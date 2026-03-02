Відео
Головна Кіно Що подивитися на Netflix — 3 головні новинки цього тижня

Що подивитися на Netflix — 3 головні новинки цього тижня

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 17:06
Прем'єри на Netflix — що цікавого вийде в період з 2 по 6 березня
Фрагменти з серіалу "Молодий Шерлок" та "Динозаври". Колаж: Новини.LIVE

Перший тиждень березня на Netflix обіцяє бути насиченим. Платформа підготувала нові проєкти, які привертають увагу з перших кадрів. Тут і серйозні драми, і легкі історії для вечірнього відпочинку. 

Новини.LIVE відібрали три найбільш цікаві новинки з 2 по 8 березня, на які точно варто звернути увагу.

Що вийде на Netflix цього тижня

"Єллоустоун: Маршали" — 1 березня

Кейсі Даттон вирішує почати життя з чистого аркуша. Він залишає ранчо і переїжджає до Монтані, щоб стати маршалом США. У новій ролі його чекає непроста робота — злочинність у місті справді розквітла. Кейсі робить те, що вміє найкраще, боротися за справедливість.

"Молодий Шерлок" — 4 березня

Шерлоку Холмсу всього 19 років. Він ще вчиться тримати себе під контролем і часто діє імпульсивно. Через свій бунтарський характер він ризикує бути вигнаним з Оксфорду. Але доля дає йому шанс проявити свій талант: у кампусі відбувається загадкове вбивство. Шерлок починає розслідування і поступово розуміє, що справа складніша, ніж здається на перший погляд. 

"Динозаври" — 6 березня

Цей документальний серіал переносить глядачів на мільйони років у минуле. Тут показані всі — від крихітних істот до справжніх гігантів. Динозаври рухаються, полюють, взаємодіють один з одним. Це не просто науковий огляд, а повноцінна сага про еволюцію, силу природи та спадок, який ці створіння залишили нам. Вражає не лише розмах подій, а й деталізація, завдяки якій починаєш відчувати себе частиною цього світу.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
