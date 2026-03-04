Культова екранізація Кінга з'явиться на Netflix — для фанатів горорів

Герої фільму "Кладовище домашніх тварин". Кадр з відео

Якщо любите моторошні історії, то будете в захваті від цієї новини. Культовий фільм жахів "Кладовище домашніх тварин" за романом Стівена Кінга знову стане доступним для перегляду — цього разу на Netflix з 20 березня 2026 року.

Новини.LIVE розповість про цей фільм більше.

Краща екранізація роману Кінга на Netflix

Це екранізація 2019 року. Режисери Кевін Колш і Денніс Відмаєр вирішили поглибити історію, додавши нових відтінків сімейним стосункам та внутрішнім сумнівам героїв. Сценарій написав Джефф Бюллер, а головні ролі виконали Джейсон Клей, Емі Сейміц та Джон Літгоу.

Сюжет розповідає про лікаря Луїса Кріда, який із дружиною Рейчел і двома дітьми переїжджає в тиху сільську місцевість штату Мен. Біля нового будинку родина знаходить загадковий цвинтар для тварин, прихований у глибині лісу.

Фільм не рекомендується для дітей до 12 років через страшні сцени та психологічну напруженість. Особливу увагу режисери приділили ефектам: лісові сцени знімали на натурі, а деякі сцени цвинтаря та болота — у спеціально облаштованій студії. Також вони відтворили легендарний "симетрієр" — маленький цвинтар для тварин, який дав назву фільму, і який був створений за образом дитячої таблички з неправильним написанням.

Роман Стівена Кінга, опублікований у 1983 році, вважається одним із його найособистіших творів. Сам автор спершу сумнівався, чи варто його публікувати, бо історія здалася йому надто страшною. Книга була натхненна реальними подіями: смертю кота його доньки та випадком, який ледь не коштував життя його сину.

Тому фанатів горору має потішити новина, що фільм за мотивами книги Кінга з'явиться на Netflix.

