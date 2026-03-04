Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно На Netflix виходить новий горор Стівена Кінга — деталі

На Netflix виходить новий горор Стівена Кінга — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 06:52
Культова екранізація Кінга з'явиться на Netflix — для фанатів горорів
Герої фільму "Кладовище домашніх тварин". Кадр з відео

Якщо любите моторошні історії, то будете в захваті від цієї новини. Культовий фільм жахів "Кладовище домашніх тварин" за романом Стівена Кінга знову стане доступним для перегляду — цього разу на Netflix з 20 березня 2026 року.

Новини.LIVE розповість про цей фільм більше. 

Реклама
Читайте також:

Краща екранізація роману Кінга на Netflix

Це екранізація 2019 року. Режисери Кевін Колш і Денніс Відмаєр вирішили поглибити історію, додавши нових відтінків сімейним стосункам та внутрішнім сумнівам героїв. Сценарій написав Джефф Бюллер, а головні ролі виконали Джейсон Клей, Емі Сейміц та Джон Літгоу.

Сюжет розповідає про лікаря Луїса Кріда, який із дружиною Рейчел і двома дітьми переїжджає в тиху сільську місцевість штату Мен. Біля нового будинку родина знаходить загадковий цвинтар для тварин, прихований у глибині лісу.

Фільм не рекомендується для дітей до 12 років через страшні сцени та психологічну напруженість. Особливу увагу режисери приділили ефектам: лісові сцени знімали на натурі, а деякі сцени цвинтаря та болота — у спеціально облаштованій студії. Також вони відтворили легендарний "симетрієр" — маленький цвинтар для тварин, який дав назву фільму, і який був створений за образом дитячої таблички з неправильним написанням.

Роман Стівена Кінга, опублікований у 1983 році, вважається одним із його найособистіших творів. Сам автор спершу сумнівався, чи варто його публікувати, бо історія здалася йому надто страшною. Книга була натхненна реальними подіями: смертю кота його доньки та випадком, який ледь не коштував життя його сину.

Тому фанатів горору має потішити новина, що фільм за мотивами книги Кінга з'явиться на Netflix.

Раніше ми писали про те, які фільми, схожі за атмосферою на "Служницю", варто передивитись. В добірці представлені не менш захопливі стрічки.

Також ми повідомляли, які серіали найстрашніші в своєму жанрі. Від цих історій ви затамуєте подих.

фільм Стівен Кінг фільми жахів екранізація
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації