Комедийный детектив 2026, что будет интересен всем — детали

Новый комедийный детектив — как альтернатива "Достать ножи"
Уже 11 марта 2026 года во французских кинотеатрах выйдет новый фильм Реми Безансона "Преступление на третьем этаже". Это будет остросюжетная комедия с элементами детектива, которая порадует игрой главных героев. В ролях Летиция Каста, Жиль Лелюш и Гиом Галлин — актеры, которые делают каждую сцену особенной.
Почему стоит посмотреть "Преступление на третьем этаже"
Сюжет казалось бы простой: Колетта — преподавательница кинематографа, настоящая фанатка творчества Альфреда Хичкока. Когда в доме напротив появляется новый сосед, она замечает что-то подозрительное. Каждый его шаг, каждая мелочь вызывает у нее все больше тревоги. Произошло ли здесь убийство? Колетта погружается в наблюдение, анализирует детали, которые многим казались бы неважными, и постепенно ее воображение начинает превращать обычные события в настоящий детектив.
Ее муж, Франсуа, писатель историко-детективных романов, сперва спокойно наблюдает за волнением жены. Но вскоре и он оказывается втянутым в эту странную, интригующую историю. Вместе они превращаются в детективов в паре, пытаясь распутать клубок намеков, подсказок и совпадений обстоятельств. Фильм показывает, как легко грань между реальностью и вымыслом может стать тонкой, почти незаметной.
Стиль Реми Безансона здесь легко узнать. После таких работ, как "Моя жизнь в воздухе", "Счастливое событие" и "Тайна Анри Пика", режиссер продолжает исследовать психологию персонажей и мастерски играет с жанровыми приемами. В этом фильме он обращается к наследию Хичкока, показывая детективный сюжет не только как загадку, но и как игру в восприятие и внимание зрителя.
Любителям классических криминальных комедий, а также современного французского кино с интригующим сюжетом, "Преступление на третьем этаже" точно понравится.
