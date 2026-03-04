Комедийный детектив 2026, что будет интересен всем — детали

Сцена из фильма "Преступление на третьем этаже". Кадр из видео

Уже 11 марта 2026 года во французских кинотеатрах выйдет новый фильм Реми Безансона "Преступление на третьем этаже". Это будет остросюжетная комедия с элементами детектива, которая порадует игрой главных героев. В ролях Летиция Каста, Жиль Лелюш и Гиом Галлин — актеры, которые делают каждую сцену особенной.

Почему стоит посмотреть "Преступление на третьем этаже"

Сюжет казалось бы простой: Колетта — преподавательница кинематографа, настоящая фанатка творчества Альфреда Хичкока. Когда в доме напротив появляется новый сосед, она замечает что-то подозрительное. Каждый его шаг, каждая мелочь вызывает у нее все больше тревоги. Произошло ли здесь убийство? Колетта погружается в наблюдение, анализирует детали, которые многим казались бы неважными, и постепенно ее воображение начинает превращать обычные события в настоящий детектив.

Ее муж, Франсуа, писатель историко-детективных романов, сперва спокойно наблюдает за волнением жены. Но вскоре и он оказывается втянутым в эту странную, интригующую историю. Вместе они превращаются в детективов в паре, пытаясь распутать клубок намеков, подсказок и совпадений обстоятельств. Фильм показывает, как легко грань между реальностью и вымыслом может стать тонкой, почти незаметной.

Стиль Реми Безансона здесь легко узнать. После таких работ, как "Моя жизнь в воздухе", "Счастливое событие" и "Тайна Анри Пика", режиссер продолжает исследовать психологию персонажей и мастерски играет с жанровыми приемами. В этом фильме он обращается к наследию Хичкока, показывая детективный сюжет не только как загадку, но и как игру в восприятие и внимание зрителя.

Любителям классических криминальных комедий, а также современного французского кино с интригующим сюжетом, "Преступление на третьем этаже" точно понравится.

