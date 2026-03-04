Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Замість "Дістати ножі" — новий комедійний детектив, що вразить

Замість "Дістати ножі" — новий комедійний детектив, що вразить

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 14:45
Новий комедійний детектив 2026 року — що чекає на глядачів
Сцена з фільму "Злочин на третьому поверсі". Кадр з відео

Уже 11 березня 2026 року у французьких кінотеатрах з’явиться новий фільм Ремі Безансона "Злочин на третьому поверсі". Це гостросюжетна комедія з елементами детективу, яка поєднує напружені сцени з тонким портретом головних героїв. У ролях Летіція Каста, Жіль Лелюш та Гіом Галлін — актори, які роблять кожну сцену живою та емоційною.

Новини.LIVE розповість більше про цей фільм.

Реклама
Читайте також:

Чому варто подивитись "Злочин на третьому поверсі"

Сюжет здавалося б простий: Колетта — викладачка кінематографу, справжня фанатка творчості Альфреда Хічкока. Коли в будинку навпроти з’являється новий сусід, вона помічає щось підозріле. Кожен його крок, кожна дрібниця викликає у неї все більше тривоги. Чи сталося тут вбивство? Колетта занурюється у спостереження, аналізує деталі, які багатьом здавалися б неважливими, і поступово її уява починає перетворювати звичайні події на справжній детектив.

Її чоловік, Франсуа, письменник історико-детективних романів, спершу спокійно спостерігає за хвилюванням дружини. Але незабаром і він опиняється втягнутим у цю дивну, інтригуючу історію. Разом вони перетворюються на детективів у парі, намагаючись розплутати клубок натяків, підказок і збігів обставин. Фільм показує, як легко межа між реальністю та вигадкою може стати тонкою, майже непомітною.

Стиль Ремі Безансона тут легко впізнати. Після таких робіт, як "Моє життя у повітрі", "Щаслива подія" та "Таємниця Анрі Піка", режисер продовжує досліджувати психологію персонажів і майстерно грає з жанровими прийомами. У цьому фільмі він звертається до спадщини Хічкока, показуючи детективний сюжет не тільки як загадку, а й як гру у сприйняття і увагу глядача.

Любителям класичних кримінальних комедій, а також сучасного французького кіно з інтригуючим сюжетом, "Злочин на третьому поверсі" точно сподобається. 

Раніше ми писали про те, які детективи сподобаються обдарованим ерудитам, що люблять різні загадки. Такі історії запам'ятовуються відразу.

Також ми повідомляли, який британський серіал захопить з перших хвилин. Він вже отримав високу оцінку від критиків.

фільм фільм комедія 2026 рік детектив
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації