Новий комедійний детектив 2026 року — що чекає на глядачів

Сцена з фільму "Злочин на третьому поверсі". Кадр з відео

Уже 11 березня 2026 року у французьких кінотеатрах з’явиться новий фільм Ремі Безансона "Злочин на третьому поверсі". Це гостросюжетна комедія з елементами детективу, яка поєднує напружені сцени з тонким портретом головних героїв. У ролях Летіція Каста, Жіль Лелюш та Гіом Галлін — актори, які роблять кожну сцену живою та емоційною.

Новини.LIVE розповість більше про цей фільм.

Реклама

Читайте також:

Чому варто подивитись "Злочин на третьому поверсі"

Сюжет здавалося б простий: Колетта — викладачка кінематографу, справжня фанатка творчості Альфреда Хічкока. Коли в будинку навпроти з’являється новий сусід, вона помічає щось підозріле. Кожен його крок, кожна дрібниця викликає у неї все більше тривоги. Чи сталося тут вбивство? Колетта занурюється у спостереження, аналізує деталі, які багатьом здавалися б неважливими, і поступово її уява починає перетворювати звичайні події на справжній детектив.

Її чоловік, Франсуа, письменник історико-детективних романів, спершу спокійно спостерігає за хвилюванням дружини. Але незабаром і він опиняється втягнутим у цю дивну, інтригуючу історію. Разом вони перетворюються на детективів у парі, намагаючись розплутати клубок натяків, підказок і збігів обставин. Фільм показує, як легко межа між реальністю та вигадкою може стати тонкою, майже непомітною.

Стиль Ремі Безансона тут легко впізнати. Після таких робіт, як "Моє життя у повітрі", "Щаслива подія" та "Таємниця Анрі Піка", режисер продовжує досліджувати психологію персонажів і майстерно грає з жанровими прийомами. У цьому фільмі він звертається до спадщини Хічкока, показуючи детективний сюжет не тільки як загадку, а й як гру у сприйняття і увагу глядача.

Любителям класичних кримінальних комедій, а також сучасного французького кіно з інтригуючим сюжетом, "Злочин на третьому поверсі" точно сподобається.

Раніше ми писали про те, які детективи сподобаються обдарованим ерудитам, що люблять різні загадки. Такі історії запам'ятовуються відразу.

Також ми повідомляли, який британський серіал захопить з перших хвилин. Він вже отримав високу оцінку від критиків.