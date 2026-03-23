Фантастические сериалы о путешествиях во времени с захватывающими сюжетами

Сюжеты о путешествиях во времени всегда манили зрителей. Парадоксы прошлого, загадочные петли времени и неожиданные повороты делают такие истории настоящими шедеврами в жанре фантастики.

Новини.LIVE выбрали сериалы, где каждая история — это лабиринт тайн, опасностей и настоящих человеческих эмоций.

Лучшие сериалы в жанре фантастика

"Проект Лазарь" (2016)

Марк — молодой человек, который получил смертельный диагноз. Вместо того, чтобы согласиться с неизбежным, он выбирает рискованный путь: заморозить свое тело, чтобы избежать смерти. И вот через 70 лет его размораживают в мире, который уже не имеет ничего общего с тем, что он оставил. Технологии изменили жизнь, города, людей. Марк просыпается, и с первого дня он понимает, что ему нужно приспосабливаться к жизни в новом мире.

"Время дьявола" (2022)

Люси — мать-одиночка, чья жизнь постоянно крутится между обыденностью и кошмарами. Каждую ночь в три утра она просыпается и не понимает, почему. Ее сын Айзек кажется равнодушным ко всему, что беспокоит мать. Тем временем в городе происходит что-то плохое, и главным подозреваемым становится человек с темным прошлым, который имеет странную связь с Люси.

"За пределами" (2022)

Роял Эбботт, глава большой семьи владельцев ранчо, привык жить по четким правилам. Но жизнь имеет на него свои планы: постоянные семейные конфликты, борьба за землю и исчезновение Ребекки, жены его сына Перри, переворачивают его привычный порядок. И тут появляется Отем — загадочная девушка, которая тоже имеет тайну. В конце концов каждый день превращается в испытание для главного героя.

