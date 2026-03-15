Главная Кино Атмосферное кино о вампирах, что приятно удивит сюжетом

Атмосферное кино о вампирах, что приятно удивит сюжетом

Дата публикации 15 марта 2026 17:16
Атмосферное кино о вампирах, что приятно удивит сюжетом
Главная героиня фильма "Сумерки". Кадр из видео

Вечером наступает идеальное время для загадочных историй. Так что если вам хочется особой атмосферы, то наша подборка фильмов о вампирах станет вашим проводником в мир таинственной темноты.

Новини.LIVE расскажет, на какие ленты о вампирах стоит обратить внимание.

"Сумерки" (2008)

Белла — обычная девушка, которая переезжает в мрачный, дождливый город Форкс. Сперва ей здесь некомфортно: город кажется унылым и серым, а жизнь однообразной. Но все меняется, когда она знакомится с семьей Калленов. Их красота и обаяние сводят Беллу с ума, а Эдвард Каллен, сперва холодный и отстраненный, вскоре спасает ей жизнь. Все еще больше осложняется, когда девушка узнает о том, что Эдвард не просто парень, а вампир.

"Дракула. Неизвестная история" (2014)

В начале своего пути молодой лорд живет обычной жизнью вместе с семьей, пока стране не угрожает страшный враг. Чтобы спасти близких и королевство, он вынужден стать тем, кого боится каждый — монстром с огромной властью. Но какова цена за защиту родных и достижения амбициозных целей?

"Носферату" (2024)

Настоящая готическая история об одержимости, которая превращает жизнь в ад. Молодой девушке не дает покоя вампир, который влюбился в нее вопреки своему ужасному нутру. Его чувства одновременно прекрасны и пугающие. Каждый его шаг — игра между жаждой сердца и темной природой, а ее жизнь превращается в опасную игру, из которой нет легкого выхода.

"Грешники" (2025)

Исторический фильм ужасов с элементами сверхъестественного о двух братьях-близнецах, возвращающихся в родной городок, надеясь на новое начало. Однако вместо покоя они сталкиваются с темнотой, страшнее их прошлого. Действие разворачивается в 1930-х годах в Кларксдейле, штат Миссисипи. Молодой блюзмен Сэмми Мур убегает от сурового отца-проповедника и находит убежище в баре своих двоюродных братьев-близнецов — Смоука и Стека. Братья когда-то служили на фронте Первой мировой и были связаны с чиказькой мафией, но после побега на юг открыли бар на старой ферме.

кино вампир триллеры фантастика фильмы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
