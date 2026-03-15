Атмосферне кіно про вампірів, що приємно здивує сюжетом
Ввечері настає ідеальний час для історій, що балансують на межі реальності та легенд. Якщо вам хочеться особливої атмосфери та трішки містики, наша добірка фільмів про вампіри стане вашим провідником у світ елегантної темряви.
Новини.LIVE розповість, на які стрічки про вампіри варто звернути увагу.
Фільми про вампірів на вечір
"Сутінки" (2008)
Белла — звичайна дівчина, яка переїжджає в похмуре, дощове місто Форкс. Спершу їй тут некомфортно: місто здається сумним і сірим, а життя одноманітним. Але все змінюється, коли вона знайомиться з родиною Калленів. Їхня краса і чарівність зводять Беллу з розуму, а Едвард Каллен, спершу холодний і відсторонений, незабаром рятує їй життя. Все ще більше ускладнюється, коли дівчина дізнається про те, що Едвард не просто хлопець, а вампір.
"Дракула. Невідома історія" (2014)
На початку свого шляху молодий лорд живе звичайним життям разом із родиною, поки країні не загрожує страшний ворог. Щоб врятувати близьких і королівство, він змушений стати тим, кого боїться кожен — монстром із величезною владою. Та яка ціна за захист рідних і досягнення амбіційних цілей?
"Носферату" (2024)
Справжня готична історія про одержимість, яка перетворює життя на пекло. Молодій дівчині не дає спокою вампір, який закохався в неї всупереч своєму жахливому нутру. Його почуття одночасно прекрасні й страшні. Кожен його крок — гра між жагою серця і темною природою, а її життя перетворюється на небезпечну гру, з якої немає легкого виходу.
"Грішники" (2025)
Історичний фільм жахів з елементами надприродного про двох братів-близнюків, які повертаються до рідного містечка, сподіваючись на новий початок. Проте замість спокою вони стикаються з темрявою, страшнішою за їхнє минуле. Дія розгортається у 1930-х роках у Кларксдейлі, штат Міссісіпі. Молодий блюзмен Семмі Мур тікає від суворого батька-проповідника і знаходить прихисток у барі своїх двоюрідних братів-близнюків — Смоука і Стека. Брати колись служили на фронті Першої світової і були пов’язані з чиказькою мафією, але після втечі на південь відкрили бар на старій фермі.
Читайте Новини.LIVE!