Головна Кіно Атмосферне кіно про вампірів, що приємно здивує сюжетом

Атмосферне кіно про вампірів, що приємно здивує сюжетом

Дата публікації: 15 березня 2026 17:16
Головна героїня фільму "Сутінки". Кадр з відео

Ввечері настає ідеальний час для історій, що балансують на межі реальності та легенд. Якщо вам хочеться особливої атмосфери та трішки містики, наша добірка фільмів про вампіри стане вашим провідником у світ елегантної темряви.

Новини.LIVE розповість, на які стрічки про вампіри варто звернути увагу.

Фільми про вампірів на вечір

"Сутінки" (2008)

Белла — звичайна дівчина, яка переїжджає в похмуре, дощове місто Форкс. Спершу їй тут некомфортно: місто здається сумним і сірим, а життя одноманітним. Але все змінюється, коли вона знайомиться з родиною Калленів. Їхня краса і чарівність зводять Беллу з розуму, а Едвард Каллен, спершу холодний і відсторонений, незабаром рятує їй життя. Все ще більше ускладнюється, коли дівчина дізнається про те, що Едвард не просто хлопець, а вампір. 

"Дракула. Невідома історія" (2014)

На початку свого шляху молодий лорд живе звичайним життям разом із родиною, поки країні не загрожує страшний ворог. Щоб врятувати близьких і королівство, він змушений стати тим, кого боїться кожен — монстром із величезною владою. Та яка ціна за захист рідних і досягнення амбіційних цілей? 

"Носферату" (2024)

Справжня готична історія про одержимість, яка перетворює життя на пекло. Молодій дівчині не дає спокою вампір, який закохався в неї всупереч своєму жахливому нутру. Його почуття одночасно прекрасні й страшні. Кожен його крок — гра між жагою серця і темною природою, а її життя перетворюється на небезпечну гру, з якої немає легкого виходу.

"Грішники" (2025)

Історичний фільм жахів з елементами надприродного про двох братів-близнюків, які повертаються до рідного містечка, сподіваючись на новий початок. Проте замість спокою вони стикаються з темрявою, страшнішою за їхнє минуле. Дія розгортається у 1930-х роках у Кларксдейлі, штат Міссісіпі. Молодий блюзмен Семмі Мур тікає від суворого батька-проповідника і знаходить прихисток у барі своїх двоюрідних братів-близнюків — Смоука і Стека. Брати колись служили на фронті Першої світової і були пов’язані з чиказькою мафією, але після втечі на південь відкрили бар на старій фермі.

фільм вампір трилери фантастика фільми
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
