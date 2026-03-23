Замість "Офісу": новий комедійний хіт зі Стівом Кареллом

Стів Карелл у новому серіалі.

У березні 2026 року на екрани вийшов новий комедійно-драматичний серіал "Півень" (Rooster, 2026) від HBO. Він одразу привернув увагу глядачів і критиків, адже вдало поєднує легкий гумор, сімейну драму та життєві історії про стосунки між людьми.

Головну роль у серіалі виконав Стів Карелл, який давно став улюбленцем глядачів завдяки своїм комедійним ролям. Він грає професора Грега — чоловіка середнього віку, життя якого переживає непростий період. Раніше він був популярним письменником, але зараз намагається знайти себе знову.

Все змінюється, коли його донька вступає до коледжу, де він викладає. Їхні стосунки давно стали напруженими, і навіть проста зустріч швидко перетворюється на низку смішних, незручних і водночас зворушливих ситуацій.

Серіал показує, як герої намагаються зрозуміти одне одного, розібратися у старих образах і відкрити нову сторінку у стосунках. Тут багато гумору, але є й серйозні моменти — саме через це "Півень" вийшов дуже життєвим і природним.

Що робить серіал цікавим:

Щирий гумор — комедійні сцени не надумані, а виникають із життя, тож це смішно і водночас близько.

Сильна акторська гра — Стів Карелл та решта акторів передають і емоційні, і кумедні моменти максимально природно.

Життєва історія — серіал зачіпає знайомі теми: сімейні конфлікти, непорозуміння між батьками й дітьми, пошук себе.

Прем’єра зібрала близько 2,4 мільйона глядачів у США за перші три дні — це найуспішніший старт комедійного серіалу на HBO за останні десять років.

Критики оцінили серіал досить високо: на Rotten Tomatoes — близько 88% позитивних рецензій, Metacritic — 66 зі 100, а користувачі IMDb вже ставлять оцінку приблизно 8,2/10.

