Головна Кіно Легендарна афера продовжується — що чекати від "14 друзів Оушена"

Легендарна афера продовжується — що чекати від "14 друзів Оушена"

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 10:06
Фільм "14 друзів Оушена" — банда Денні повертається на екрани
Cцена з фільму "13 друзів Оушена". Кадр з відео

Голлівуд готує повернення легендарної банди аферистів. Студія Warner Bros. дала зелене світло новій частині популярної франшизи — "14 друзів Оушена". Якщо виробничі плани не зміняться, зйомки можуть стартувати вже у 2026 році.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Variety.

Читайте також:

Що очікувати від нової частини "Друзі Оушена"

Головна новина для фанатів — до ролі харизматичного Денні Оушена планує повернутися Джордж Клуні. Актор розповів, що студія вже затвердила бюджет проєкту, а команда намагається узгодити графік зйомок. Водночас поки що не зрозуміло, чи повернеться вся знайома команда. Зокрема, невідомо, чи з’являться у новій частині Бред Пітт, який грав Расті, Метт Деймон у ролі Лінуса та Джулія Робертс, що виконувала роль Тесс. Саме ця компанія акторів колись створила особливу атмосферу франшизи — суміш гумору, стилю та авантюр.

Ще одне питання — режисер. Автор перших трьох фільмів, Стівен Содерберг, неодноразово казав, що вважає свою історію з цією серією завершеною. Тому студія може довірити нову частину іншому постановнику. Серед можливих кандидатів називають Девід Літч — режисера динамічних бойовиків. Він, зокрема, працював над фільмами "Дедпул 2" та "Форсаж: Гоббс і Шоу".

Сам Клуні також натякнув, що нова історія може мати незвичне джерело натхнення. За його словами, автори орієнтуються на класичну комедію "Красиво піти", у якій група літніх друзів вирішує пограбувати банк. Якщо цей задум справді використають, глядачі можуть побачити вже більш досвідчених, але не менш винахідливих аферистів.

Франшиза про друзів Оушена вже давно стала класикою кримінальних комедій. Усе почалося зі стрічки "11 друзів Оушена", яка зібрала у світовому прокаті понад 450 мільйонів доларів. Пізніше історія продовжилася фільмами "12 друзів Оушена" та "13 друзів Оушена".

У 2018 році франшиза отримала і жіночий спіноф — "8 подруг Оушена". Головну роль у ньому виконала Сандра Буллок, а до акторського складу також увійшли Кейт Бланшетт, Ріанна, Гелена Бонем Картер, Сара Полсон, Аквафіна, Мінді Калінг та Енн Гетевей.

Поки що деталей сюжету нової частини студія не розкриває. Але сам факт повернення Оушена вже змушує фанатів чекати на продовження. Адже коли ця команда береться за справу — можна бути впевненим, що попереду ще одна елегантна афера.

Раніше ми писали про те, що відомо про нову частини фільма "Матриця". Режисер і сценарист Дрю Годдард поділився важливою інформацією з цього приводу.

Також ми повідомляли, що фанати космічної одіссеї "Орвілл" можуть радіти, адже після 4 років паузи, з'явився шанс на продовження серіалу. За останніми данними, сценарій вже готовий.

фільм "Тринадцять друзів Оушена" продовження фільми
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
