Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Через 10 років — "Київ вдень та вночі" отримає продовження

Через 10 років — "Київ вдень та вночі" отримає продовження

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 09:30
Сиквел "Київ вдень та вночі" — легендарна історія повертається в кіно
Афіша. Фото з прес-релізу

Через десять років після того, як серіаліті "Київ вдень та вночі" підкорило серця глядачів і стало справжнім культурним феноменом, історія отримує своє довгоочікуване продовження. Студія "Київфільм" спільно з "МаркерМедіа" працюють над повнометражною комедією "Київ. День-Ніч", яка покаже, як змінилося життя знайомих героїв. 

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний прес-реліз. 

Реклама
Читайте також:

"Київ вдень та вночі" отримає продовження в кіно

Прем’єра фільму запланована на кінець 2026 року, а дистриб’ютором виступить компанія Green Light Films. Цього разу творці вирішили відповісти на світовий тренд — ностальгію за улюбленими історіями минулого. Якщо в Голлівуді готують продовження "Шрека" чи нові частини "Диявол носить Prada", то українська команда обіцяє повернути на екрани тих героїв, з якими виросло ціле покоління глядачів.

"Київ. День-Ніч" стане сучасним молодіжним роуд-муві. Фільм покаже, як герої дорослішали, що змінилося у їхньому житті, і з якими викликами вони стикаються сьогодні. При цьому автори обіцяють зберегти той самий драйв і щирість, за які серіаліті полюбили фанати.

"Ми почали роботу над сценарієм ще влітку 2025-го, — розповідає продюсер і автор ідеї Євген Таллер. — Нам важливо зберегти дух безтурботної молодості, залишити характери, які глядач знає та любить, але при цьому запропонувати абсолютно новий сюжет. Це буде історія про зміни, дорослішання і життєві виклики. Для нас це велика відповідальність — ми знаємо, скільки людей чекає на цю стрічку, і працюємо з максимальною віддачею. Обіцяємо чесну, смішну та "нашу" історію, яку побачать у кінотеатрах по всій країні вже наприкінці 2026 року".

Творча команда вже активно готується до зйомок. Режисером став Андрій Бурлака, сценарій пише Влад Байдун, а візуальний стиль подорожі героїв створюватиме оператор Сергій Ревуцький. Виробництво веде "МаркерМедіа" на замовлення "Київфільм".

Зйомки стартують влітку 2026 року, і, судячи з усього, "Київ. День-Ніч" стане однією з найгучніших кіноподій року для тих, хто десять років тому не пропускав жодного епізоду легендарного серіаліті.

Раніше ми писали про те, який популярний серіал теж отримав шанс на продовження. Останні 4 роки він був на паузі.

Також ми повідомляли, що планується сиквел "Гри престолів". В ньому хочуть розповість  про життя одного з Дому Старків.

фільм "Київ вдень і вночі" продовження 2026 рік
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації