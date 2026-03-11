Сиквел "Київ вдень та вночі" — легендарна історія повертається в кіно

Афіша. Фото з прес-релізу

Через десять років після того, як серіаліті "Київ вдень та вночі" підкорило серця глядачів і стало справжнім культурним феноменом, історія отримує своє довгоочікуване продовження. Студія "Київфільм" спільно з "МаркерМедіа" працюють над повнометражною комедією "Київ. День-Ніч", яка покаже, як змінилося життя знайомих героїв.

"Київ вдень та вночі" отримає продовження в кіно

Прем’єра фільму запланована на кінець 2026 року, а дистриб’ютором виступить компанія Green Light Films. Цього разу творці вирішили відповісти на світовий тренд — ностальгію за улюбленими історіями минулого. Якщо в Голлівуді готують продовження "Шрека" чи нові частини "Диявол носить Prada", то українська команда обіцяє повернути на екрани тих героїв, з якими виросло ціле покоління глядачів.

"Київ. День-Ніч" стане сучасним молодіжним роуд-муві. Фільм покаже, як герої дорослішали, що змінилося у їхньому житті, і з якими викликами вони стикаються сьогодні. При цьому автори обіцяють зберегти той самий драйв і щирість, за які серіаліті полюбили фанати.

"Ми почали роботу над сценарієм ще влітку 2025-го, — розповідає продюсер і автор ідеї Євген Таллер. — Нам важливо зберегти дух безтурботної молодості, залишити характери, які глядач знає та любить, але при цьому запропонувати абсолютно новий сюжет. Це буде історія про зміни, дорослішання і життєві виклики. Для нас це велика відповідальність — ми знаємо, скільки людей чекає на цю стрічку, і працюємо з максимальною віддачею. Обіцяємо чесну, смішну та "нашу" історію, яку побачать у кінотеатрах по всій країні вже наприкінці 2026 року".

Творча команда вже активно готується до зйомок. Режисером став Андрій Бурлака, сценарій пише Влад Байдун, а візуальний стиль подорожі героїв створюватиме оператор Сергій Ревуцький. Виробництво веде "МаркерМедіа" на замовлення "Київфільм".

Зйомки стартують влітку 2026 року, і, судячи з усього, "Київ. День-Ніч" стане однією з найгучніших кіноподій року для тих, хто десять років тому не пропускав жодного епізоду легендарного серіаліті.

