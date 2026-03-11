Планируется сиквел "Киев днем и ночью" — легендарная история возвращается

Афиша. Фото из пресс-релиза

Прошло десять лет после того, как сериалити "Киев днем и ночью" покорило сердца зрителей и стало настоящим культурным феноменом. И наконец-то история получает свое долгожданное продолжение. Студия "Киевфильм" совместно с "МаркерМедиа" уже работают над полнометражной комедией "Киев. День-Ночь".

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Премьера фильма запланирована на конец 2026 года, а дистрибьютором выступит компания Green Light Films. На этот раз создатели решили ответить на мировой тренд — ностальгию по любимым историям прошлого. Если в Голливуде готовят продолжение "Шрека" или новые части "Дьявол носит Prada", то украинская команда обещает вернуть на экраны тех героев, с которыми выросло целое поколение зрителей.

"Киев. День-Ночь" станет современным молодежным роуд-муви. Фильм покажет, как герои взрослели, что изменилось в их жизни, и с какими вызовами они сталкиваются сегодня. При этом авторы обещают сохранить тот самый драйв и искренность, за которые сериалити полюбили фанаты.

"Мы начали работу над сценарием еще летом 2025-го, — рассказывает продюсер и автор идеи Евгений Таллер, — Нам важно сохранить дух беззаботной молодости, оставить характеры, которые зритель знает и любит, но при этом предложить совершенно новый сюжет. Это будет история об изменениях, взрослении и жизненных вызовах. Для нас это большая ответственность — мы знаем, сколько людей ждет эту ленту, и работаем с максимальной отдачей. Обещаем честную, смешную и "нашу" историю, которую увидят в кинотеатрах по всей стране уже в конце 2026 года".

Творческая команда уже активно готовится к съемкам. Режиссером стал Андрей Бурлака, сценарий пишет Влад Байдун, а за визуальный стиль путешествия героев отвечает оператор Сергей Ревуцкий. Производство ведет "МаркерМедиа" по заказу "Киевфильм".

Съемки стартуют летом 2026 года, и, судя по всему, "Киев. День-Ночь" станет одним из самых громких кинособытий года для тех, кто десять лет назад не пропускал ни одного эпизода легендарного сериалити.

