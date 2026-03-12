Видео
Главная Кино Они возвращаются — что ждать от нового фильма "14 друзей Оушена"

Они возвращаются — что ждать от нового фильма "14 друзей Оушена"

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 10:06
В планах фильм "14 друзей Оушена" — банда Дэнни возвращается
Сцена из фильма "13 друзей Оушена". Кадр из видео

Голливуд планирует снять еще одну часть о легендарной банде аферистов. Студия Warner Bros. дала зеленый свет новой части популярной франшизы — "14 друзей Оушена". По предварительнным данным, съемки могут стартовать уже в 2026 году.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

Читайте также:

Чего ожидать от новой части "Друзья Оушена"

Главная новость для фанатов — к роли харизматичного Дэнни Оушена планирует вернуться Джордж Клуни. Актер рассказал, что студия уже утвердила бюджет проекта, а команда пытается согласовать график съемок. В то же время пока не понятно, вернется ли вся знакомая команда. В частности, неизвестно, появятся ли в новой части Брэд Питт, который играл Расти, Мэтт Дэймон в роли Линуса и Джулия Робертс, исполнявшая роль Тесс. Именно эта компания актеров когда-то создала особую атмосферу франшизы — смесь юмора, стиля и авантюр.

Еще один вопрос — режиссер. Автор первых трех фильмов, Стивен Содерберг, неоднократно говорил, что считает свою историю с этой серией завершенной. Поэтому студия может доверить новую часть другому постановщику. Среди возможных кандидатов называют Дэвид Литч — режиссера динамичных боевиков. Он, в частности, работал над фильмами "Дэдпул 2" и "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Сам Клуни также намекнул, что новая история может иметь необычный источник вдохновения. По его словам, авторы ориентируются на классическую комедию "Красиво уйти", в которой группа пожилых друзей решает ограбить банк. Если этот замысел действительно используют, зрители могут увидеть уже более опытных, но не менее изобретательных аферистов.

Франшиза о друзьях Оушена уже давно стала классикой криминальных комедий. Все началось с ленты "11 друзей Оушена", которая собрала в мировом прокате более 450 миллионов долларов. Позже история продолжилась фильмами "12 друзей Оушена" и "13 друзей Оушена".

В 2018 году франшиза получила и женский спиноф — "8 подруг Оушена". Главную роль в нем исполнила Сандра Буллок, а в актерский состав также вошли Кейт Бланшетт, Рианна, Хелена Бонэм Картер, Сара Полсон, Аквафина, Минди Калинг и Энн Хэтэуэй.

Пока что деталей сюжета новой части студия не раскрывает. Но сам факт возвращения Оушена уже заставляет фанатов ждать продолжения. Ведь когда эта команда берется за дело — можно быть уверенным, что впереди еще одна элегантная афера.

Ранее мы писали о том, что известно о новой части фильма "Матрица". Режиссер и сценарист Дрю Годдард поделился важной информацией по этому поводу.

Также мы сообщали, что фанаты космической одиссеи "Орвилл" могут радоваться, ведь после 4 лет паузы, появился шанс на продолжение сериала. По последним данным, сценарий уже готов.

кино "Тринадцать друзей Оушена" продолжение фильмы
Автор: Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
