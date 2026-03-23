Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Вместо "Офиса": новый комедийный хит со Стивом Кареллом

Вместо "Офиса": новый комедийный хит со Стивом Кареллом

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 12:12
Стив Карелл в новом сериале. Кадр из видео

В марте 2026 года на экраны вышел новый комедийно-драматический сериал "Петух" (Rooster, 2026) от HBO. Он сразу привлек внимание зрителей и критиков, ведь удачно сочетает легкий юмор, семейную драму и жизненные истории об отношениях между людьми.

Главную роль в сериале исполнил Стив Карелл, который давно стал любимцем зрителей благодаря своим комедийным ролям. Он играет профессора Грега — мужчину среднего возраста, жизнь которого переживает непростой период. Раньше он был популярным писателем, но сейчас пытается найти себя снова.

Все меняется, когда его дочь поступает в колледж, где он преподает. Их отношения давно стали напряженными, и даже простая встреча быстро превращается в череду смешных, неловких и одновременно трогательных ситуаций.

Сериал показывает, как герои пытаются понять друг друга, разобраться в старых образах и открыть новую страницу в отношениях. Здесь много юмора, но есть и серьезные моменты — именно поэтому "Петух" получился очень жизненным и естественным.

Что делает сериал интересным:

  • Искренний юмор — комедийные сцены не надуманы, а возникают из жизни.
  • Сильная актерская игра — Стив Карелл и остальные актеры передают и эмоциональные, и смешные моменты максимально естественно.
  • Жизненная история — сериал затрагивает знакомые темы: семейные конфликты, недоразумения между родителями и детьми, поиск себя.

Премьера собрала около 2,4 миллиона зрителей в США за первые три дня — это самый успешный старт комедийного сериала на HBO за последние десять лет.

Критики оценили сериал довольно высоко: на Rotten Tomatoes — около 88% положительных рецензий, Metacritic — 66 из 100, а пользователи IMDb уже ставят оценку примерно 8,2/10.

Ранее мы писали о том, какие комедии всех времен стоит пересмотреть хотя бы раз. Это те самые истории, что остаются с нами на годы.

Также мы сообщали о лучших комедиях с Джимом Керри. Фильмы с этим актером стоят особого внимания, поскольку он действительно профессионал своего дела.

кино сериал знаменитости актеры комедия
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации