Вместо "Офиса": новый комедийный хит со Стивом Кареллом

Стив Карелл в новом сериале. Кадр из видео

В марте 2026 года на экраны вышел новый комедийно-драматический сериал "Петух" (Rooster, 2026) от HBO. Он сразу привлек внимание зрителей и критиков, ведь удачно сочетает легкий юмор, семейную драму и жизненные истории об отношениях между людьми.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Читайте также:

Главную роль в сериале исполнил Стив Карелл, который давно стал любимцем зрителей благодаря своим комедийным ролям. Он играет профессора Грега — мужчину среднего возраста, жизнь которого переживает непростой период. Раньше он был популярным писателем, но сейчас пытается найти себя снова.

Все меняется, когда его дочь поступает в колледж, где он преподает. Их отношения давно стали напряженными, и даже простая встреча быстро превращается в череду смешных, неловких и одновременно трогательных ситуаций.

Сериал показывает, как герои пытаются понять друг друга, разобраться в старых образах и открыть новую страницу в отношениях. Здесь много юмора, но есть и серьезные моменты — именно поэтому "Петух" получился очень жизненным и естественным.

Что делает сериал интересным:

Искренний юмор — комедийные сцены не надуманы, а возникают из жизни.

Сильная актерская игра — Стив Карелл и остальные актеры передают и эмоциональные, и смешные моменты максимально естественно.

Жизненная история — сериал затрагивает знакомые темы: семейные конфликты, недоразумения между родителями и детьми, поиск себя.

Премьера собрала около 2,4 миллиона зрителей в США за первые три дня — это самый успешный старт комедийного сериала на HBO за последние десять лет.

Критики оценили сериал довольно высоко: на Rotten Tomatoes — около 88% положительных рецензий, Metacritic — 66 из 100, а пользователи IMDb уже ставят оценку примерно 8,2/10.

