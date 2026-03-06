Лучшие комедии в истории кино — подойдут на вечер

Для хорошего настроения — легендарные кинокомедии
Есть фильмы, которые люди готовы смотреть десятки раз и все равно каждый раз смеяться над ними. Как будто встречаешь старых друзей. Именно такие комедии остаются с нами на годы.
Новини.LIVE собрали несколько культовых комедий, которые давно стали классикой.
Комедии, проверенные не одним поколением зрителей
"Стой! Или моя мама будет стрелять"
Жизнь сержанта полиции Джо Бомовски была более-менее спокойной, пока к нему не приехала мама. И не просто приехала, а решила навести порядок во всем: от кухни до личной жизни сына. Энергичная Тутти быстро берет ситуацию под свой контроль, и Джо едва успевает за ее темпом. Но все становится еще интереснее, когда женщина случайно становится свидетелем преступления. Теперь она уверена: лучшее, что может сделать, — помочь сыну в расследовании.
"Майор Пейн"
Майор Бенсон Пейн — человек, привыкший к войне, дисциплине и четким приказам. Но когда военная карьера внезапно завершается, он оказывается в мире, где его навыки не очень нужны. Случайно майор получает работу инструктора в военном училище для подростков. И вот тут начинается настоящий вызов для него.
"Миссис Даутфайр"
Дэниел Хилард переживает не лучший период в жизни. Работа потеряна, брак распался, а суд позволяет видеться с детьми лишь раз в неделю. Для любящего отца это настоящий удар. Но Дэниел решает действовать. Он придумывает неожиданный план — перевоплощается в добродушную пожилую няню по имени миссис Даутфайр и устраивается работать в собственный дом.
Конечно, хранить тайну не так просто. Но за всеми забавными ситуациями скрывается очень теплая история о семье, любви к детям и о том, что настоящие чувства иногда заставляют нас на самые безумные поступки.
Ранее мы писали о том, какие удачные комедии от Netflix вышли в последние годы. Там точно будет над чем посмеяться.
Также мы сообщали, какая комедия со звездой сериала "Венздей" стоит внимания. У этой актрисы есть также и комедийный талант.
Читайте Новини.LIVE!