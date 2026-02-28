Лучшие комедии на вечер — 4 остроумные ленты, над которыми можно посмеяться

Фрагмент из фильма "Каникулы". Кадр из видео

Иногда хочется просто расслабиться и посмеяться от души. Для таких моментов идеально подойдут хорошие комедии, которые стали культовыми.

Новини.LIVE отобрали четыре фильма, которые точно заставят забыть вас о повседневности.

Идеальная подборка комедий на вечер

"Мы — Миллеры" (2013)

Главный герой теряет свой единственный источник дохода после нападения местных хулиганов. Чтобы восстановить запасы товара, ему приходится пересечь границу и для этого ему нужна семья. Только проблема в том, что его "семья" состоит из совершенно незнакомых людей. Вместе они отправляются в безумно смешное и непредсказуемое путешествие.

"Толстяк на ринге" (2012)

Скотт когда-то был звездой спорта, теперь он преподает биологию в проблемной школе. Ему безразлично к урокам, пока одно тревожное объявление не подталкивает его к действиям. Чтобы собрать деньги и спасти внеклассные мероприятия, он возвращается на ринг.

"Каникулы" (2015)

Семья отправляется на отдых, чтобы восстановить отношения и подарить детям приключения. Отец арендует внедорожник, но почти сразу все идет наперекосяк и тут начинается самое интересное для зрителей.

"Успеть до..."

Питер — архитектор, который должен срочно добраться до Лос-Анджелеса, где рожает его жена. Но на пути становится странный сосед Итан, из-за которого их высаживают из самолета. Далее начинается безумное автомобильное путешествие через всю Америку, полное забавных и порой абсурдных приключений.

