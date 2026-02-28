Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 4 комедийных шедевра — идеальная подборка для любителей посмеяться

4 комедийных шедевра — идеальная подборка для любителей посмеяться

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 17:04
Лучшие комедии на вечер — 4 остроумные ленты, над которыми можно посмеяться
Фрагмент из фильма "Каникулы". Кадр из видео

Иногда хочется просто расслабиться и посмеяться от души. Для таких моментов идеально подойдут хорошие комедии, которые стали культовыми.

Новини.LIVE отобрали четыре фильма, которые точно заставят забыть вас о повседневности.

Реклама
Читайте также:

Идеальная подборка комедий на вечер

"Мы — Миллеры" (2013)

Главный герой теряет свой единственный источник дохода после нападения местных хулиганов. Чтобы восстановить запасы товара, ему приходится пересечь границу и для этого ему нужна семья. Только проблема в том, что его "семья" состоит из совершенно незнакомых людей. Вместе они отправляются в безумно смешное и непредсказуемое путешествие.

"Толстяк на ринге" (2012)

Скотт когда-то был звездой спорта, теперь он преподает биологию в проблемной школе. Ему безразлично к урокам, пока одно тревожное объявление не подталкивает его к действиям. Чтобы собрать деньги и спасти внеклассные мероприятия, он возвращается на ринг.

"Каникулы" (2015)

Семья отправляется на отдых, чтобы восстановить отношения и подарить детям приключения. Отец арендует внедорожник, но почти сразу все идет наперекосяк и тут начинается самое интересное для зрителей.

"Успеть до..."

Питер — архитектор, который должен срочно добраться до Лос-Анджелеса, где рожает его жена. Но на пути становится странный сосед Итан, из-за которого их высаживают из самолета. Далее начинается безумное автомобильное путешествие через всю Америку, полное забавных и порой абсурдных приключений.

Ранее мы писали о том, что платформа Netflix планирует порадовать зрителей новой дорамой. Уже известны первые подробности относительно этого проекта.

Также мы сообщали о лучших романтических комедиях, которые можно пересмотреть даже несколько раз. Такие истории остаются в памяти надолго.

кино комедия подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации