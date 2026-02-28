Відео
Головна Кіно 4 комедійні шедеври — добірка для тих, хто любить посміятися

4 комедійні шедеври — добірка для тих, хто любить посміятися

Дата публікації: 28 лютого 2026 17:04
Ідеальні комедії на вечір — 4 дотепні стрічки, що вас розважать
Фрагмент з фільму "Канікули". Кадр з відео

Іноді хочеться просто забути про всі проблеми і посміятися від душі. Для таких моментів ідеально підійдуть хороші комедії

Новини.LIVE відібрали чотири фільми, які точно змусять забути вас про повсякденність.

Ідеальна добірка комедій на вечір

"Ми — Міллери" (2013)

Головний герой втрачає своє єдине джерело доходу після нападу місцевих хуліганів. Щоб відновити запаси товару, йому доводиться перетнути кордон і для цього йому потрібна родина. Тільки проблема в тому, що його "сім'я" складається з абсолютно незнайомих людей. Разом вони вирушають у шалено смішну і непередбачувану подорож.

"Товстун на ринзі" (2012)

Скотт колись був зіркою спорту, тепер він викладає біологію у проблемній школі. Йому байдуже до уроків, поки одне тривожне оголошення не підштовхує його до дій. Щоб зібрати гроші і врятувати позакласні заходи, він повертається на ринг. 

"Канікули" (2015)

Сім’я вирушає на відпочинок, щоб відновити стосунки і подарувати дітям пригоди. Батько орендує позашляховик, але майже відразу все йде шкереберть і тут починається найцікавіше для глядачів.

"Встигнути до..."

Пітер — архітектор, який має терміново дістатися до Лос-Анджелеса, де народжує його дружина. Але на шляху стає дивний сусід Ітан, через якого їх висаджують з літака. Далі починається шалена автомобільна подорож через всю Америку, повна кумедних і часом абсурдних пригод.

фільм комедія добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
