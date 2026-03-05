Видео
Видео

Главная Кино Лучшие комедии с Джимом Керри — подборка для поднятия настроения

Лучшие комедии с Джимом Керри — подборка для поднятия настроения

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 22:07
Легендарные комедии с Джимом Керри — 3 лучших фильма
Фрагменты из фильма "Брюс Всемогущий". Коллаж: Новини.LIVE

Трудно найти того, кто бы не узнал невероятную мимику Джима Керри. Его герои живут в наших мыслях годами: фразы и сцены из фильмов мы цитируем наизусть, часто даже не замечая этого.

Новини.LIVE расскажет о культовых комедиях с Джимом Керри.

Культовые комедии с Джимом Керри, которые не стареют

"Брюс Всемогущий"

В этом фильме Джим Керри играет Брюса — ведущего теленовостей, которому в жизни ничего не интересно. Работа потеряла смысл, любимая девушка уже не приносит радости, а обыденность давит каждым днем. И вот однажды все меняется: ему предоставляют невероятную возможность стать Всемогущим. И здесь Брюсу придется научиться не только управлять силой, но и отвечать за собственные действия.

"Аферисты Дик и Джейн развлекаются"

История о Дике и Джейн Харперов — классика комедийного хаоса. Сперва они счастливчики: получают повышение на работе, новый дом, мечты о бассейне и детской площадке во дворе тоже сбываются. Но счастье длится недолго — Дика увольняют, и жизнь превращается в серию смешных и хитроумных афер. Джим Керри снова блестяще доказывает, что любую проблему можно превратить в фарс, главное — оставаться в игре и не терять чувство юмора.

"Всегда говори "ДА""

Этот фильм заставляет задуматься о собственной жизни. Джим Керри играет замкнутого интроверта, который всегда отвечает "нет". Он избегает людей, боится перемен и считает, что так жизнь безопаснее. Но однажды друг советует ему попробовать другой подход: говорить "да". И тут начинается настоящая магия. Постепенно герой открывает для себя новые возможности, незнакомые ранее двери и даже настоящие радости жизни.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
