Культові комедії з Джимом Керрі — 3 фільми, що стали класикою

Фрагменти з фільму "Брюс Всемогутній".

Важко знайти того, хто б не впізнав фірмову посмішку та неймовірну міміку Джима Керрі. Його герої залишаються з нами надовго: фрази та сцени з фільмів ми цитуємо напам’ять, часто навіть не помічаючи цього.

Новини.LIVE розповість про культові комедії з Джимом Керрі.

"Брюс Всемогутній"

У цьому фільмі Джим Керрі грає Брюса — ведучого теленовин, якому в житті нічого не цікаво. Робота втратила сенс, кохана дівчина вже не приносить радості, а буденність давить кожним днем. І ось одного разу все змінюється: йому надають неймовірну можливість стати Всемогутнім. І тут Брюсу доведеться навчитися не лише керувати силою, а й відповідати за власні дії.

"Аферисти Дік та Джейн розважаються"

Історія про Діка та Джейн Харперів — класика комедійного хаосу. Спершу вони щасливчики: отримують підвищення на роботі, новий будинок, мрії про басейн і дитячий майданчик у дворі теж здійснюються. Але щастя триває недовго — Діка звільняють, і життя перетворюється на серію смішних та хитромудрих афер. Джим Керрі знову блискуче доводить, що будь-яку проблему можна перетворити на фарс, головне — залишатися у грі і не втрачати почуття гумору.

"Завжди кажи "ТАК""

Цей фільм змушує задуматися про власне життя. Джим Керрі грає замкнутого інтроверта, який завжди відповідає "ні". Він уникає людей, боїться змін і вважає, що так життя безпечніше. Але одного дня друг радить йому спробувати інший підхід: говорити "так". І тут починається справжня магія. Поступово герой відкриває для себе нові можливості, незнайомі раніше двері і навіть справжні радощі життя.

