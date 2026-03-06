Найкращі комедії в історії кіно — добірка легендарних стрічок

Рецепт гарного настрою — легендарні кінокомедії всіх часів
Є фільми, які дивишся десятки разів і все одно смієшся з тих самих моментів. Наче зустрічаєш старих друзів: знаєш кожну сцену, але від цього вони не стають менш улюбленими. Саме такі комедії залишаються з нами на роки.
Новини.LIVE зібрали кілька культових комедій, які давно стали класикою.
Комедії, що перевірені не одним поколінням глядачів
"Стій! Або моя мама буде стріляти"
Життя сержанта поліції Джо Бомовські було більш-менш спокійним, поки до нього не приїхала мама. І не просто приїхала, а вирішила навести порядок у всьому: від кухні до особистого життя сина. Енергійна Тутті швидко бере ситуацію під свій контроль, і Джо ледве встигає за її темпом. Але все стає ще цікавіше, коли жінка випадково стає свідком злочину. Тепер вона впевнена: найкраще, що може зробити, — допомогти синові у розслідуванні.
"Майор Пейн"
Майор Бенсон Пейн — людина, яка звикла до війни, дисципліни і чітких наказів. Але коли військова кар’єра раптово завершується, він опиняється у світі, де його навички не дуже потрібні. Випадково майор отримує роботу інструктора у військовому училищі для підлітків. І ось тут починається справжній виклик для нього.
"Місіс Даутфайр"
Деніел Хілард переживає не найкращий період у житті. Робота втрачена, шлюб розпався, а суд дозволяє бачитися з дітьми лише раз на тиждень. Для люблячого батька це справжній удар. Та Деніел вирішує діяти. Він придумує несподіваний план — перевтілюється у добродушну літню няню на ім’я місіс Даутфайр і влаштовується працювати у власний дім.
Звісно, зберігати таємницю не так просто. Але за всіма кумедними ситуаціями ховається дуже тепла історія про сім’ю, любов до дітей і про те, що справжні почуття іноді змушують нас на найбожевільніші вчинки.
