Головна Кіно Рецепт гарного настрою — легендарні кінокомедії всіх часів

Рецепт гарного настрою — легендарні кінокомедії всіх часів

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 22:37
Найкращі комедії в історії кіно — добірка легендарних стрічок
Чоловіки дивляться телевізор. Фото: freepik

Є фільми, які дивишся десятки разів і все одно смієшся з тих самих моментів. Наче зустрічаєш старих друзів: знаєш кожну сцену, але від цього вони не стають менш улюбленими. Саме такі комедії залишаються з нами на роки. 

Новини.LIVE зібрали кілька культових комедій, які давно стали класикою. 

Читайте також:

Комедії, що перевірені не одним поколінням глядачів

"Стій! Або моя мама буде стріляти"

Життя сержанта поліції Джо Бомовські було більш-менш спокійним, поки до нього не приїхала мама. І не просто приїхала, а вирішила навести порядок у всьому: від кухні до особистого життя сина. Енергійна Тутті швидко бере ситуацію під свій контроль, і Джо ледве встигає за її темпом. Але все стає ще цікавіше, коли жінка випадково стає свідком злочину. Тепер вона впевнена: найкраще, що може зробити, — допомогти синові у розслідуванні.

"Майор Пейн"

Майор Бенсон Пейн — людина, яка звикла до війни, дисципліни і чітких наказів. Але коли військова кар’єра раптово завершується, він опиняється у світі, де його навички не дуже потрібні. Випадково майор отримує роботу інструктора у військовому училищі для підлітків. І ось тут починається справжній виклик для нього.

"Місіс Даутфайр"

Деніел Хілард переживає не найкращий період у житті. Робота втрачена, шлюб розпався, а суд дозволяє бачитися з дітьми лише раз на тиждень. Для люблячого батька це справжній удар. Та Деніел вирішує діяти. Він придумує несподіваний план — перевтілюється у добродушну літню няню на ім’я місіс Даутфайр і влаштовується працювати у власний дім.

Звісно, зберігати таємницю не так просто. Але за всіма кумедними ситуаціями ховається дуже тепла історія про сім’ю, любов до дітей і про те, що справжні почуття іноді змушують нас на найбожевільніші вчинки.

Раніше ми писали про те, які вдалі комедії від Netflix вийшли в останні роки. Там точно буде над чим посміятися.

Також ми повідомляли, яка комедія з зіркою серіалу "Венздей" варта уваги. У цієї акторки є також і комедійний талант.

фільм комедія добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
