Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Идеальная комедийная новинка 2026 года — подойдет на вечер

Идеальная комедийная новинка 2026 года — подойдет на вечер

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 12:31
Новый комедийный фильм 2026 года — почему его стоит посмотреть
Главный герой фильма "Марсупилами. Хвостатая неприятность". Кадр из видео

В прокате время от времени появляются комедии, которые если и вызывают смех, то не искренний. Но иногда случается исключение, как вот с новым фильмом "Марсупилами. Хвостатая неприятность". Это легкая история, которая честно выполняет свою главную миссию: развлечь.

Новини.LIVE расскажет об этом фильме больше.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть новый комедийный фильм

Сюжет начинается довольно буднично. Дэвид оказывается на грани потери работы, поэтому соглашается на странное предложение — перевезти загадочную посылку из Южной Америки. Звучит просто, правда? Но все усложняется, когда путешествие превращается в круиз в компании его бывшей возлюбленной, их сына и еще одного коллеги. И именно этот коллега случайно открывает посылку.

С этого момента вся поездка начинает напоминать карусель абсурда. План, который сначала казался мелкой авантюрой, превращается в настоящий хаос — с побегами, недоразумениями и целым рядом забавных ситуаций.

Режиссер и главная звезда фильма Филипп Лашо хорошо знает, как работает комедия. В "Марсупиламе" он не придумывает новых правил — наоборот, играет по проверенной схеме. И, если честно, это работает.

Особую атмосферу создает и знакомая команда актеров. Это компания друзей и коллег Лашо, которые уже много лет появляются вместе в его фильмах. Их взаимодействие уже выглядит достаточно естественно: шутки сыплются быстро, персонажи постоянно подкалывают друг друга, а зрителю легко поверить, что перед ним настоящая компания друзей.

Правда, стоит честно сказать: если вы ищете сложный сюжет или тонкий интеллектуальный юмор, этот фильм может показаться слишком простым. "Марсупилами. Хвостатая неприятность" — это комедия, которая живет моментом. Здесь больше импровизационных шуток и забавных сцен, чем глубоких драматических поворотов.

Ранее мы писали о комедийных шедеврах для тех, кто любит посмеяться и весело провести время. Помогут хоть немного отвлекаться.

Также мы сообщали, на какие комедии от Netflix стоит обратить внимание. Это лучшие ленты последних лет.

кино фильм комедия 2026 год
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации