Головна Кіно Порція позитиву — комедійна прем’єра, яка варта вашого вечора

Порція позитиву — комедійна прем’єра, яка варта вашого вечора

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 12:31
Комедійна новинка 2026 року — огляд фільму, який варто подивитися
Головний герой фільму "Марсупіламі. Хвостата халепа". Кадр з відео

У прокаті час від часу з’являються комедії, які намагаються бути смішними, але на практиці це не завжди так. Та іноді трапляється виняток, як от новий фільм "Марсупіламі. Хвостата халепа". Це легка і трохи божевільна історія, яка не претендує на глибоку драму, зате чесно виконує свою головну місію: розважити.

Новини.LIVE розповість про цей фільм більше.  

Читайте також:

Чому варто подивитися новий комедійний фільм

Сюжет починається доволі буденно. Девід опиняється на межі втрати роботи, тож погоджується на дивну пропозицію — перевезти загадкову посилку з Південної Америки. Звучить просто, правда? Але все ускладнюється, коли подорож перетворюється на круїз у компанії його колишньої коханої, їхнього сина та ще одного колеги. І саме цей колега випадково відкриває посилку.

З цього моменту вся поїздка починає нагадувати карусель абсурду. План, який спочатку здавався дрібною авантюрою, перетворюється на справжній хаос — із втечами, непорозуміннями і цілою низкою кумедних ситуацій.

Режисер і головна зірка фільму Філіп Лашо добре знає, як працює комедія. У "Марсупіламі" він не вигадує нових правил — навпаки, грає за перевіреною схемою. І, якщо чесно, це працює.

Особливу атмосферу створює й знайома команда акторів. Це компанія друзів і колег Лашо, які вже багато років з’являються разом у його фільмах. Їхня взаємодія вже має досить природний вигляд: жарти сиплються швидко, персонажі постійно підколюють одне одного, а глядачеві легко повірити, що перед ним справжня компанія друзів.

Щоправда, варто чесно сказати: якщо ви шукаєте складний сюжет або тонкий інтелектуальний гумор, цей фільм може здатися надто простим. "Марсупіламі. Хвостата халепа" — це комедія, яка живе моментом. Тут більше імпровізаційних жартів і кумедних сцен, ніж глибоких драматичних поворотів.

Раніше ми писали про комедійні шедеври для тих, хто любить посміятись і весело провести час. Допоможуть хоч трохи відволікатися.

Також ми повідомляли, на які комедії від Netflix варто звернути увагу. Це кращі стрічки останніх років.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
