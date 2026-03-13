Кино 3 культовых фильма с Адамом Сэндлером — он "король юмора"

3 культовых фильма с Адамом Сэндлером — он "король юмора"

Дата публикации 13 марта 2026 19:18
Лучшие комедии с Адамом Сэндлером, которые обожают все
Фрагменты из фильма "Жена на прокат". Коллаж: Новини.LIVE

Комик Адам Сэндлер уже является не просто актером, а настоящим символом теплой комедии. У него отлично получаются искренние герои, даже если они попадают в полный абсурд. Это те фильмы, во время которых хочется посмеяться до слез, забыв об всем.

Новини.LIVE выбрали три ленты, которые лучше всего показывают его талант и оставляют после себя ощущение искренней радости.

"Одноклассники" (2010)

Все мы когда-то мечтали вернуться в школьные годы, хотя бы на день. Пятерка друзей, бывших товарищей по баскетбольной команде, собирается вместе после долгой разлуки — на этот раз, чтобы почтить память своего тренера. Они приезжают со своими семьями, и старые воспоминания переплетаются с новыми забавными ситуациями. Здесь есть место для смеха, трепет ностальгии и маленькие жизненные уроки — как же приятно наблюдать, как разные судьбы снова соединяются.

"Джей и Джилл" (2011)

Джек живет привычной, комфортной жизнью в Лос-Анджелесе: карьера идет в гору, все под контролем. Но каждый год на День благодарения приезжает его сестра-близняшка Джилл — взрывная, прямолинейная, совершенно непредсказуемая. Ее присутствие переворачивает мир Джека с ног на голову, особенно когда празднование затягивается до Нового года. Здесь масса забавных ситуаций, поэтому так интересно наблюдать за этой семейной хаотичной динамикой.

"Жена на прокат" (2011)

Когда в ход идут маленькие лжи, легко попасть в большие неприятности. В этой комедии успешный пластический хирург пытается убедить всех, что его ассистентка — его жена. Все ради того, чтобы произвести впечатление на девушку, которая ему нравится. Но обман имеет свойство множиться сам собой, и скоро герой оказывается в настоящем хаосе с кучей забавных недоразумений. Этот фильм отличный пример того, как одна маленькая ложь может создать настоящий хаос.

Ранее мы писали о лучших комедиях с актером Джимом Керри. Подборка на эти выходные для хорошей настроения.

Также мы сообщали, какой новый комедийный детектив вышел в 2026 году. Французская новинка, в котором за дело берутся тихие и спокойные супруги.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
