3 комедії з Адамом Сендлером, які обожнюють усі — культові фільми

Фрагменти з фільма "Дружина на прокат". Колаж: Новини.LIVE

Комік Адам Сендлер давно перестав бути просто актором — його ім’я стало символом легкої, теплої комедії, де герой завжди щирий, навіть якщо потрапляє у повний абсурд. Це ті фільми, під час яких хочеться посміятися до сліз, забувши про буденність.

Новини.LIVE вибрали три стрічки, які найкраще показують його талант і залишають після себе відчуття щирої радості.

Кращі комедії з Адамом Сендлером

"Однокласники" (2010)

Усі ми колись мріяли повернутися у шкільні роки, хоч би на день. П’ятірка друзів, колишніх товаришів по баскетбольній команді, збирається разом після довгої розлуки — цього разу, щоб вшанувати пам’ять свого тренера. Вони приїжджають зі своїми сім’ями, і старі спогади переплітаються з новими кумедними ситуаціями. Тут є місце для сміху, трепет ностальгії і маленькі життєві уроки — як же приємно спостерігати, як різні долі знову з’єднуються.

"Джей і Джилл" (2011)

Джек живе звичним, комфортним життям у Лос-Анджелесі: кар’єра йде в гору, все під контролем. Але щороку на День подяки приїжджає його сестра-близнючка Джилл — вибухова, прямолінійна, абсолютно непередбачувана. Її присутність перевертає світ Джека з ніг на голову, особливо коли святкування затягується до Нового року. Тут маса кумедних ситуацій, тому так цікаво спостерігати за цією сімейною хаотичною динамікою.

"Дружина на прокат" (2011)

Коли в хід йдуть маленькі брехні, легко втрапити у великі неприємності. У цій комедії успішний пластичний хірург намагається переконати всіх, що його асистентка — його дружина. Все заради того, щоб справити враження на дівчину, яка йому подобається. Але обман має властивість множитися сам собою, і скоро герой опиняється у справжньому хаосі з купою кумедних непорозумінь. Цей фільм чудовий приклад того, як одна маленька брехня може створити справжній хаос.

