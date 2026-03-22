Український серіал, який варто подивитися вже сьогодні

Фрагменти з популярного українського серіалу.

Новий український серіал "Реванш" вийшов у 2025 році. І відразу після виходу він став одним з найпопулярніших в соцмережах. За словами глядачів, історія затягує настільки, що неможливо від неї відірватися.



Який український серіал варто подивитися

Чимало людей поділилися своїми враженнями від серіалу в соціальних мережах. Більшість написали, що "Реванш" дивиться легко, а сюжет змушує переживати за героїв. Глядачі також відзначають акторський склад. Особливо багато теплих слів адресують Клавдії Дрозд — її персонаж викликає сильні емоції та запам’ятовується з перших сцен.

У коментарях можна побачити й такі думки:

"Дуже захопливо, відірватися складно".

"Приємно бачити наших акторів у таких історіях".

"Нарешті легкий український серіал, який дивишся із задоволенням".

Хтось звертає увагу і на драматичні моменти сюжету. Наприклад, деякі глядачі пишуть, що історія показує, наскільки боляче, коли зраджують найближчі люди.

Про що серіал "Реванш"

У центрі історії — Валентина, молода та амбітна дівчина, яка мріє реалізувати себе в науці. Вона має чіткі плани на майбутнє та вірить, що зможе досягти своєї мети.

Однак через підступні інтриги подруги — Валентина втрачає майже все: кохану людину, довіру близьких і навіть дім. Опинившись у дуже складній ситуації, вона змушена почати боротьбу за себе. Та найважливіше випробування для героїні — не помста. Їй потрібно зберегти віру в людей і не втратити себе, навіть коли здається, що весь світ налаштований проти неї.

У проєкті знялися добре відомі українські актори:

Анна Сердюк

Євген Лісничий

Клавдія Дрозд

Олександр Соколов

Олексій Нагрудний

Дар’я Трегубова

Валентин Томусяк

Кожен із них додає історії характеру та емоцій, завдяки чому персонажі виглядають справжніми. Всього серіал налічує 24 серії.

Раніше ми писали про те, які українські фільми можна подивитися не тільки з цікавості, але і щоб по-інакшому поглянути на своє життя. Мова про справжні шедеври кіно.

Також ми повідомляли, прем'єри яких українських фільмів очікувати цієї весни. Планується чотири цікаві новинки, і одна з них вийде вже в березні.