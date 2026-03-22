Украинский сериал, который стоит посмотреть уже сегодня

Дата публикации 22 марта 2026 19:03
Фрагменты из популярного украинского сериала. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный украинский сериал "Реванш" вышел в 2025 году. Он быстро стал одним из самых обсуждаемых в соцсетях. Если верить зрителям, то история затягивает настолько, что невозможно оторваться от просмотра.

Новини.LIVE расскажет больше об этом сериале.

Немало людей поделились своими впечатлениями от сериала в социальных сетях. Большинство написали, что "Реванш" смотрится легко, а сюжет заставляет переживать за героев. Зрители также отмечают актерский состав. Особенно много теплых слов адресуют Клавдии Дрозд — ее персонаж вызывает сильные эмоции и запоминается с первых сцен.

В комментариях можно увидеть и такие мнения:

  • "Очень увлекательно, оторваться сложно".
  • "Приятно видеть наших актеров в таких историях".
  • "Наконец-то легкий украинский сериал, который смотришь с удовольствием".

Кто-то обращает внимание и на драматические моменты сюжета. Например, некоторые зрители пишут, что история показывает, насколько больно, когда предают самые близкие люди.

О чем сериал "Реванш"

В центре истории — Валентина, молодая и амбициозная девушка, которая мечтает реализовать себя в науке. Она имеет четкие планы на будущее и верит, что сможет достичь своей цели.

Однако из-за коварных интриг подруги — Валентина теряет почти все: любимого человека, доверие близких и даже дом. Оказавшись в очень сложной ситуации, она вынуждена начать борьбу за себя. Но самое важное испытание для героини — не месть. Ей нужно сохранить веру в людей и не потерять себя, даже когда кажется, что весь мир настроен против нее.

В проекте снялись хорошо известные украинские актеры:

  • Анна Сердюк
  • Евгений Лесничий
  • Клавдия Дрозд
  • Александр Соколов
  • Алексей Нагрудный
  • Дарья Трегубова
  • Валентин Томусяк

Каждый из них добавляет истории характера и эмоций, благодаря чему персонажи выглядят настоящими. Всего сериал насчитывает 24 серии.

Ранее мы писали о том, какие украинские фильмы можно посмотреть не только из любопытства, но и чтобы по-другому взглянуть на свою жизнь. Речь о настоящих шедеврах кино.

Также мы сообщали, премьеры каких украинских фильмов ожидать этой весной. Планируется четыре интересные новинки, и одна из них выйдет уже в марте.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
