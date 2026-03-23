Краще за повний метр: мінісеріали на Netflix, що вражають одразу
Будемо чесними, що не усі готові чекати декілька сезонів, поки історія нарешті розкрутиться. Netflix прекрасно це розуміє. Сьогодні мінісеріали стали справжнім скарбом для тих, хто цінує якісний сюжет: тут кожен кадр має значення, а історія закінчується в найточніший момент.
Новини.LIVE розповість про кільках цікавих мінісеріалів.
Мінісеріали від Netflix, які не можна пропустити
"Кришталева зозуля" (2025)
У центрі сюжету цього серіалу — молода лікарка, яка отримує серце в якості трансплантата. Після операції вона повільно відновлюється, але разом із фізичними силами приходять й нові, дивні емоції. Її запрошують відвідати рідне місто донора, і тут починається найцікавіше. Місто має багато таємниць: зникла дитина, родинні секрети, приховані образи. Кожне відкриття змушує головну героїню подивитися на світ іншими очима.
"Анатомія скандалу" (2022)
Софі живе у забезпеченому, комфортному світі поруч із чоловіком-політиком Джеймсом. Їхнє життя здається ідеальним: фінансовий достаток, соціальний статус, повна гармонія. Але все руйнується, коли раптово спливає страшний секрет Джеймса. Софі доведеться прийняти рішення, яке переверне її життя: повірити чоловіку або погодитися зі звинуваченням і залишити його.
"Ла-Пальма" (2024)
Норвезька родина вирушає відпочивати на Канарські острови, але відпочинок перетворюється на боротьбу за виживання. Молодий вулканолог виявляє загрозу виверження вулкана, і родині доводиться евакуюватися в екстремальних умовах. Кожен крок — це випробування, кожне рішення може коштувати життя. Серіал показує не лише катастрофу, а й силу сім’ї та людську витримку.
"Сумую за тобою" (2025)
Кет вже більше одинадцяти років шукає нареченого Джоша, який зник за дивних обставин. Вона працює в поліції, її пошуки нічого не дали, але серце все ще належить колишньому. Та одного дня Кет бачить фото Джоша у програмі знайомств. Світ руйнується, таємниці минулого випливають на поверхню. Тепер їй доведеться розкрити не лише причину його зникнення, а й загадкове вбивство батька, яке довгий час залишалося невідомим.
