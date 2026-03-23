Краще за повний метр: мінісеріали на Netflix, що вражають одразу

Дата публікації: 23 березня 2026 14:38
Фрагмент з серіалу "Кришталева зозуля". Кадр з відео

Будемо чесними, що не усі готові чекати декілька сезонів, поки історія нарешті розкрутиться. Netflix прекрасно це розуміє. Сьогодні мінісеріали стали справжнім скарбом для тих, хто цінує якісний сюжет: тут кожен кадр має значення, а історія закінчується в найточніший момент.

Новини.LIVE розповість про кільках цікавих мінісеріалів.

Мінісеріали від Netflix, які не можна пропустити

"Кришталева зозуля" (2025)

У центрі сюжету цього серіалу — молода лікарка, яка отримує серце в якості трансплантата. Після операції вона повільно відновлюється, але разом із фізичними силами приходять й нові, дивні емоції. Її запрошують відвідати рідне місто донора, і тут починається найцікавіше. Місто має багато таємниць: зникла дитина, родинні секрети, приховані образи. Кожне відкриття змушує головну героїню подивитися на світ іншими очима.

"Анатомія скандалу" (2022)

Софі живе у забезпеченому, комфортному світі поруч із чоловіком-політиком Джеймсом. Їхнє життя здається ідеальним: фінансовий достаток, соціальний статус, повна гармонія. Але все руйнується, коли раптово спливає страшний секрет Джеймса. Софі доведеться прийняти рішення, яке переверне її життя: повірити чоловіку або погодитися зі звинуваченням і залишити його.

"Ла-Пальма" (2024)

Норвезька родина вирушає відпочивати на Канарські острови, але відпочинок перетворюється на боротьбу за виживання. Молодий вулканолог виявляє загрозу виверження вулкана, і родині доводиться евакуюватися в екстремальних умовах. Кожен крок — це випробування, кожне рішення може коштувати життя. Серіал показує не лише катастрофу, а й силу сім’ї та людську витримку.

"Сумую за тобою" (2025)

Кет вже більше одинадцяти років шукає нареченого Джоша, який зник за дивних обставин. Вона працює в поліції, її пошуки нічого не дали, але серце все ще належить колишньому. Та одного дня Кет бачить фото Джоша у програмі знайомств. Світ руйнується, таємниці минулого випливають на поверхню. Тепер їй доведеться розкрити не лише причину його зникнення, а й загадкове вбивство батька, яке довгий час залишалося невідомим.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
