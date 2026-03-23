Кино

Лучше полного метра: мини-сериалы на Netflix, что сразу впечатляют

Дата публикации 23 марта 2026 14:38
Фрагмент из сериала "Хрустальная кукушка". Кадр из видео

Будем честными, что не все готовы ждать несколько сезонов, пока история наконец раскрутится. Netflix прекрасно это понимает. Сегодня мини-сериалы стали настоящим сокровищем для тех, кто ценит качественный сюжет: здесь каждый кадр имеет значение, а история заканчивается в самый точный момент.

Новини.LIVE расскажет о нескольких интересных мини-сериалах.

Читайте также:

Мини-сериалы от Netflix, которые нельзя пропустить

"Хрустальная кукушка" (2025)

В центре сюжета этого сериала — молодая врач, которая получает сердце в качестве трансплантата. После операции она медленно восстанавливается, но вместе с физическими силами приходят и новые, странные эмоции. Ее приглашают посетить родной город донора, и здесь начинается самое интересное. Город имеет много тайн: пропавший ребенок, семейные секреты, скрытые образы. Каждое открытие заставляет главную героиню посмотреть на мир другими глазами.

"Анатомия скандала" (2022)

Софи живет в обеспеченном, комфортном мире рядом с мужем-политиком Джеймсом. Их жизнь кажется идеальной: финансовый достаток, социальный статус, полная гармония. Но все рушится, когда внезапно всплывает страшный секрет Джеймса. Софи придется принять решение, которое перевернет ее жизнь: поверить мужу или согласиться с обвинением и оставить его.

"Ла-Пальма" (2024)

Норвежская семья отправляется отдыхать на Канарские острова, но отдых превращается в борьбу за выживание. Молодой вулканолог обнаруживает угрозу извержения вулкана, и семье приходится эвакуироваться в экстремальных условиях. Каждый шаг — это испытание, каждое решение может стоить жизни. Сериал показывает не только катастрофу, но и силу семьи и человеческую выдержку.

"Скучаю по тебе" (2025)

Кэт уже более одиннадцати лет ищет жениха Джоша, который исчез при странных обстоятельствах. Она работает в полиции, ее поиски ничего не дали, но сердце все еще принадлежит бывшему. Однажды Кэт видит фото Джоша в программе знакомств. Мир рушится, тайны прошлого выплывают на поверхность. Теперь ей придется раскрыть не только причину его исчезновения, но и загадочное убийство отца, которое долгое время оставалось неизвестным.

Ранее мы писали о том, какие еще интересные мини-сериалы можно посмотреть всего за один вечер. В нашей подборке представлены пять таких интригующих историй.

Также мы сообщали, какие мини-сериалы стоит сохранить себе на выходные. Затягивают с первых минут благодаря интересным поворотам в сюжете.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
