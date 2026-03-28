Главная Кино 4 самых популярных сериала от Hulu Original, что стоит посмотреть

Дата публикации 28 марта 2026 10:09
Фрагмент из сериала "Рассказ служанки". Кадр из видео

Стриминговый сервис Hulu Original снова доказывает, что умеет интриговать. В их историях есть драма, интрига и персонажи, которых невозможно забыть. Каждый сериал — это маленький мир со своими правилами, секретами и историями, которые остаются в голове надолго.

Новини.LIVE расскажет о некоторых из них.

Роскошные сериалы от Hulu Original

11.22.63 (2016)

В центре сюжета преподаватель английского языка, который случайно получает возможность путешествовать во времени. Он решает попытаться остановить убийство Джона Кеннеди в 1963 году. Но менять прошлое оказывается сложнее, чем кажется. Время сопротивляется, и появляются эмоциональные испытания — Джейк влюбляется в местную женщину, а его выборы имеют неожиданные последствия. Сериал заставляет задуматься об истории, судьбе и силе личного выбора.

"Рассказ служанки" (2017)

В Гилеаде, стране на территории бывших США, женщины лишены прав и свободы. Им запрещено учиться, работать, выражать мнение. Самое страшное, что их принуждают рожать детей для богатых командоров. Одни становятся прислугой, другие красными служанками. Сериал не просто показывает ужасы диктатуры, а заставляет задуматься о ценности свободы и человеческом достоинстве.

"Выбывшая" (2022)

История Элизабет Холмс, девушки, которая бросила колледж, но создала технологическую компанию и перевернула медицину. На первый взгляд, это успех, но за ним стоит мошенничество, жадность и безразличие к человеческой жизни. Сериал показывает взлеты и падения современной мошенницы, ее мотивации и позорное фиаско, и одновременно ставит вопрос о цене амбиций.

"Мердо: смерть в семье" (2025)

Семья Мердо из Южной Каролины всегда была влиятельной и богатой. Алекс Мердо — успешный адвокат, который всегда выигрывает дела. Но за фасадом успеха скрываются темные тайны: наркотики, алкоголь, семейные конфликты. Когда секреты семьи начинают всплывать, жизнь меняется навсегда.

Ранее мы писали о том, какой украинский сериал 2025 года вы могли пропустить, но зря. Сразу после выхода он стал одним из самых популярных лент.

Также мы сообщали, какой сериал сейчас все смотрят и обсуждают в социальных сетях. В нем показана невероятная, хоть и короткая история любви Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт.

кино триллеры подборка детектив сериалы от Hulu Original
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
