Детективний серіал "Лютер": що варто знати про нього

Британський детективний серіал "Лютер": огляд культової картини
У центрі історії, яку ми радимо подивитися, інспектор Джон Лютер, один із найталановитіших детективів Лондонської поліції. Його особисте життя давно переплелося з роботою, і як це часто буває в детективних серіалах, страждає завжди перше.
Новини.LIVE розповість про цей захопливий детективний серіал більше.
Чому варто подивитися детективний серіал "Лютер"
Джон закоханий у колишню дружину Зої, але справи, які він розкриває, займають у нього майже весь час і часто перетворюються на одержимість. Він живе у постійному балансі між бажанням відновити стосунки та потребою ловити злочинців, які лякають навіть досвідчених поліцейських.
Лютер — людина емоційна, з яскраво вираженими спалахами гніву, водночас неймовірно розумна. Він не боїться порушувати правила, і часто його методи можна назвати не зовсім законними. Та саме через це він розкриває навіть найскладніші злочини. Для нього результат важливіший за бюрократію, і це робить його роботу водночас ефективною і небезпечною.
Особливий виклик з’являється, коли на шляху Лютера стає Еліс Морган — дівчина-психопат, яка вже вбила власних батьків і довела, що її розум нітрохи не поступається Лютеру. Вона стає не лише суперником у кримінальних іграх, а й людиною, яка дивним чином починає привертати його увагу. Їхня взаємодія додає сюжету глибини.
Джон працює на межі, але саме завдяки його нестандартним підходам Лондонські вулиці стають безпечнішими. Це історія про людину, яка іноді ризикує всім — кар’єрою, репутацією і навіть життям — щоб виконати свою роботу.
"Лютер" отримав заслужене визнання: рейтинг на IMDb — 8.4/10, а гра Ідріса Ельби принесла йому "Золотий глобус". Серіал часто порівнюють із "Шерлоком", але якщо "Шерлок" інтелектуальний і холодний, то "Лютер" — жорсткий, приземлений і більш драматичний.
Читайте Новини.LIVE!