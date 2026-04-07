3 детективи, що вразять у фіналі: кримінальні загадки від Південної Кореї

Хороший детектив — це, передусім, чесна гра. Автор дає вам ключі до загадки, а ви, як глядач, намагаєтесь розплутати клубок. Кожна деталь тут важлива, і жоден персонаж не випадковий.

Новини.LIVE підібрали кілька корейських фільмів, які дійсно змушують відчути справжню інтригу.

Корейські детективні фільми, які варто подивитися

"Монстр" (2013)

Молода сестра Пок-сун переживає страшну трагедію: її сестру вбив маніяк. І замість того, щоб сидіти й плакати, вона вирішує діяти. Та чим далі, тим менше зрозуміло — хто полює на кого. Фільм тримає в напрузі від першої сцени до останньої. І психологія героїв настільки жива, що відчуваєш їхні страхи і сумніви разом з ними.

"Служниця" (2014)

Перед вами 1930-ті, Корея. Молода дівчина стає служницею у багатій японської спадкоємиці. Здавалося б, звичайна робота, але все набагато складніше: вона приховує секрет, адже її завербував шахрай, щоб обдурити пані та забрати її статки. Тут теж все тримається на напрузі — сюжет розвивається повільно, красиво, інтригуюче.

"Тунель" (2017)

Це фільм, який змушує нервувати і водночас зачіпає серце. Детектив Сеон-го під час поїздки опиняється замкненим у тунелі після обвалу. Його родина в паніці, глядачі разом з ними відчувають страх, відчай і надію. Актори настільки щиро передають емоції, що створюється відчуття, ніби ви самі перебуваєте у тунелі разом з ними. І хоча сюжет складний, дивитися його — одне задоволення.

