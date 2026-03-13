4 кращі детективні трилери з готичною атмосферою — для шанувальників інтриг

Сцени з фільму "Багряний пік". Колаж: Новини.LIVE

Детективні трилери з готичною атмосферою — це зовсім не просто пошук винного. Тут кожна кімната, кожна тінь і навіть звук кроків можуть приховувати страшну таємницю. Такі фільми затягують глибше за будь-яку інтригу, змушують відчувати холод по шкірі.

Новини.LIVE відібрали для вас кілька стрічок, від яких неможливо відірватися.

Огляд найкращих готичних трилерів

"Острів проклятих" (2010)

Уявіть собі віддалений острів, туман, старі будівлі психіатричної лікарні і двох маршалів, що приїхали розслідувати загадкову втечу пацієнтки. Спочатку здається, що все просто — треба знайти дівчину. Але згодом реальність починає розпадатися: правда змішується з обманом, а власні думки стають підозрілими. Герої сумніваються в адекватності себе і один одного.

"Екстрасенси" (2015)

Джон — не просто детектив. Він екстрасенс, який працює на ФБР і допомагає розкривати злочини, що здаються неможливими. Але одного разу перед ним постає серійний вбивця, здібності якого перевершують навіть його власні. Кожна зустріч із цим ворогом — як гра в шахи, де ставки занадто високі, а хід супротивника передбачити неможливо.

"Багряний пік" (2025)

Ця історія починається з втрати — маленька Едіт ховає матір. Таємничий привид, який з’являється знову й знову, попереджає її про небезпеку. Подорослішавши, Едіт стає письменницею готичних романів, але життя підносить справжні сюжети: таємничий чоловік Томас Шарп приходить до її родини з проханням про гроші. Батько категорично проти, але серце Едіт не слухає розум. Кохання, що здається пристрасним, обертається стражданням.

"Блідо-блакитне око" (2022)

Іноді навіть ті, хто відійшов від минулого, не можуть уникнути долі. Констебль, що давно залишив кримінальні справи, отримує виклик — розслідувати дивну і заплутану історію. Разом із молодим помічником він намагається вивести винних на чисту воду. Але замість звичайного розслідування він потрапляє в епіцентр небезпечних подій, де кожен може бути ворогом, а він сам — майже безневинною жертвою.

