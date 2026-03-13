Лучшие детективные истории с готической атмосферой — для поклонников загадок

Детективные триллеры с готической атмосферой — 4 истории
Детективные триллеры с готической атмосферой имеют особый шарм. Здесь каждая деталь может иметь значение и скрывать страшную тайну. Такие фильмы затягивают с первой минуты и заставляют чувствовать холод по коже.
Новини.LIVE отобрали для вас несколько лент, от которых невозможно оторваться.
Обзор лучших готических триллеров
"Остров проклятых" (2010)
Представьте себе отдаленный остров, туман, старые здания психиатрической больницы и двух маршалов, приехавших расследовать загадочный побег пациентки. Сначала кажется, что все просто — надо найти девушку. Но со временем реальность начинает распадаться: правда смешивается с обманом, а собственные мысли становятся подозрительными. Герои сомневаются в адекватности себя и друг друга.
"Экстрасенсы" (2015)
Джон — не просто детектив. Он экстрасенс, который работает на ФБР и помогает раскрывать преступления, которые кажутся невозможными. Но однажды перед ним предстает серийный убийца, способности которого превосходят даже его собственные. Каждая встреча с этим врагом — как игра в шахматы, где ставки слишком высоки, а ход противника предугадать невозможно.
"Багровый пик" (2025)
Эта история начинается с потери — маленькая Эдит хоронит мать. Таинственный призрак, который появляется снова и снова, предупреждает ее об опасности. Повзрослев, Эдит становится писательницей готических романов, но жизнь преподносит настоящие сюжеты: таинственный мужчина Томас Шарп приходит в ее семью с просьбой о деньгах. Отец категорически против, но сердце Эдит не слушает разум. Любовь, которая кажется страстной, оборачивается страданием.
"Бледно-голубой глаз" (2022)
Иногда даже те, кто отошел от прошлого, не могут избежать судьбы. Констебль, давно оставивший уголовные дела, получает вызов — расследовать странную и запутанную историю. Вместе с молодым помощником он пытается вывести виновных на чистую воду. Но вместо обычного расследования он попадает в эпицентр опасных событий, где каждый может быть врагом, а он сам — почти невинной жертвой.
