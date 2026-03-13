Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Детективные триллеры с готической атмосферой — 4 истории

Детективные триллеры с готической атмосферой — 4 истории

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 10:02
Лучшие детективные истории с готической атмосферой — для поклонников загадок
Сцены из фильма "Багровый пик". Коллаж: Новини.LIVE

Детективные триллеры с готической атмосферой имеют особый шарм. Здесь каждая деталь может иметь значение и скрывать страшную тайну. Такие фильмы затягивают с первой минуты и заставляют чувствовать холод по коже.

Новини.LIVE отобрали для вас несколько лент, от которых невозможно оторваться.

Реклама
Читайте также:

Обзор лучших готических триллеров

"Остров проклятых" (2010)

Представьте себе отдаленный остров, туман, старые здания психиатрической больницы и двух маршалов, приехавших расследовать загадочный побег пациентки. Сначала кажется, что все просто — надо найти девушку. Но со временем реальность начинает распадаться: правда смешивается с обманом, а собственные мысли становятся подозрительными. Герои сомневаются в адекватности себя и друг друга.

"Экстрасенсы" (2015)

Джон — не просто детектив. Он экстрасенс, который работает на ФБР и помогает раскрывать преступления, которые кажутся невозможными. Но однажды перед ним предстает серийный убийца, способности которого превосходят даже его собственные. Каждая встреча с этим врагом — как игра в шахматы, где ставки слишком высоки, а ход противника предугадать невозможно.

"Багровый пик" (2025)

Эта история начинается с потери — маленькая Эдит хоронит мать. Таинственный призрак, который появляется снова и снова, предупреждает ее об опасности. Повзрослев, Эдит становится писательницей готических романов, но жизнь преподносит настоящие сюжеты: таинственный мужчина Томас Шарп приходит в ее семью с просьбой о деньгах. Отец категорически против, но сердце Эдит не слушает разум. Любовь, которая кажется страстной, оборачивается страданием.

"Бледно-голубой глаз" (2022)

Иногда даже те, кто отошел от прошлого, не могут избежать судьбы. Констебль, давно оставивший уголовные дела, получает вызов — расследовать странную и запутанную историю. Вместе с молодым помощником он пытается вывести виновных на чистую воду. Но вместо обычного расследования он попадает в эпицентр опасных событий, где каждый может быть врагом, а он сам — почти невинной жертвой.

Ранее мы писали о том, какие сериалы-триллеры зрители оценили на 10 баллов. Эти истории держат в напряжении с первой до последней минуты.

Также мы сообщали, какой детектив с высоким рейтингом стоит посмотреть. Здесь до последнего не понятно, кто же убийца.

кино триллеры 2026 год фильмы детектив
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации